Minister Gliński: 3,4 mln zł na dofinansowanie małych księgarń

85 podmiotów dostało dofinansowanie w ramach programu "Certyfikat dla małych księgarni"; w sumie w edycji 2023/ 2024 to 3,4 mln złotych - przekazał w czwartek w Łodzi minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej w jednej z księgarń.

"3 miliony 400 tysięcy złotych to łączna kwota dofinansowania w ramach programu +Certyfikat dla małych księgarni+" - powiedział minister Gliński.

Podkreślił, że "to jest program, aby w najprostszy sposób wspierać małe księgarnie, czyli takie instytucje kultury, które są wyjątkowe, a jednocześnie, które przegrywają czasami rywalizację z dużymi instytucjami handlowymi i sieciami księgarskimi". Jak wskazywał ze względu na to, że mają indywidualne podejście do odbiorcy i podnoszą poziom aspiracji czytelniczych, wymagają wsparcia.

Szef MKiDN zapewnił, że w przyszłych latach pieniędzy na wsparcie małych księgarni może być więcej. "Jestem gotów zwiększyć pulę pieniędzy, jednakże pod warunkiem, iż zasady przyznania dofinasowania będą prostsze. Mam pewną wizję, ale urzędnicy znają rzeczywistość, patrzą często z punktu widzenia dyscyplinowania i pracy z klientem" - powiedział PAP minister.

Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski tłumaczył, że pomysł programu wsparcia dla mniejszych księgarni narodził się podczas pandemii. "Dzięki certyfikatowi wiele małych księgarni przetrwało" - zauważył. "W edycji na lata 2023-2024, w ramach naboru wpłynęło łącznie 150 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 85 księgarń - każda na kwotę 40 tysięcy złotych" - poinformował.

Księgarnię "Zaczytana łódka", którą w czwartek odwiedził szef MKiDN, prowadzi od półtora roku Natalia Ostroga. Jak podkreśliła w rozmowie z PAP, pieniądze przyznane w ramach programu księgarnia przeznaczy na bieżące koszty działalności. "Ale część środków wydamy na promocję" - podkreśliła.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl