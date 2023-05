Minister Gliński: w 7,5 roku zrealizowaliśmy 6272 inwestycje w kulturze

W minionych 7,5 latach w Polsce zrealizowano 6272 inwestycje w kulturze, wśród których ponad 300 to duże inwestycje muzealne – poinformował minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński. „Od 7,5 roku bardzo dynamicznie rozwijamy kulturę w Polsce” – ocenił w rozmowie z TVP Katowice.

Wicepremier, który w czwartek odwiedził m.in. Bielsko-Białą oraz uczestniczył w otwarciu Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego diecezji bielsko-żywieckiej, był gościem programu "Aktualne Śląskie" w TVP Katowice.

Odnosząc się do liczby 6272 inwestycji w kulturze prof. Gliński sprecyzował, że chodzi o przedsięwzięcia prowadzone, współprowadzone, rozpoczęte, zakończone czy też finansowane z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Mówię o inwestycjach, które są realnymi inwestycjami. Często nasze przedsięwzięcia inwestycyjne to jest łączenie różnych funkcji. Tworzymy, czy też ludzie, którzy do nas aplikują - instytucje, samorządy, organizacje pozarządowe, często także parafie - nowe instytucje kultury, które są multifunkcjonalne, wielowymiarowe; z jednej strony muzeum, z drugiej strony miejsce odpoczynku, miejsce edukacji; takie muzea współcześnie są" - tłumaczył minister.

Dodał, że wśród 6272 inwestycji ponad 300 to "typowo muzealne duże inwestycje". "To dość dużo jak na Polskę, tym bardziej, gdy porównamy do tego, co było przedtem" - ocenił.

Jak poinformował minister, w minionych latach jego resort o ponad 100 procent zwiększył liczbę instytucji, "które są współprowadzone bezpośrednio z budżetu centralnego przez MKiDN, co oznacza nowe życie dla tych instytucji" - mówił, podając przykład Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie, który dzięki dofinansowaniu może np. częściej występować za granicą i rozwijać nowe projekty.

Gliński przypomniał, że niedawno w Katowicach powstała nowa instytucja kultury współprowadzona przez MKiDN - Panteon Górnośląski. Resort wspiera też m.in. Muzeum Śląskie w Katowicach i Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Ministerstwo wsparło również powołanie konkursu im. Karola Szymanowskiego, w którym muzycy z wielu krajów rywalizują w pięciu dziedzinach.

W ocenie wicepremiera, w transformacji woj. śląskiego olbrzymią rolę będą odgrywały i już odgrywają funkcje kulturalne. "Takie projekty, a także przemysły kreatywne, będą wspierane i rozwijane na Śląsku - bo tego wymaga także potrzeba transformacyjna, ale przede wszystkim tego wymaga mądra polityka kulturalna" - zapewnił Piotr Gliński.

Minister pochwalił projekt Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego diecezji bielsko-żywieckiej, dzięki któremu uratowano cenne obiekty sakralnej architektury drewnianej na Śląsku i w Małopolsce. Był to jeden ze 146 projektów zrealizowanych w minionej perspektywie z funduszy unijnych, czyli - jak tłumaczył wicepremier - "funduszy polskich otrzymywanych z UE".

"To projekt bardzo mądry i bardzo piękny, bo nadaje nowe życie starej architekturze sakralnej drewnianej; często obiektom, które utraciły swoje funkcje" - powiedział minister kultury w TVP Katowice.

