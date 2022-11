Minister infrastruktury: pod koniec 2023 chcielibyśmy oddać do użytku jedną jezdnię odcinka Rdzawka-Nowy Targ

Kolejne odcinki S7 są w realizacji, pod koniec przyszłego roku chcielibyśmy oddać do użytku jedną jezdnię odcinka Rdzawka-Nowy Targ - powiedział w sobotę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak stwierdził, trzeba znaleźć sposób także na to, by odcinek Myślenice-Kraków uczynić bezpiecznym i przejezdnym.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w sobotę uroczyście otworzyli tunel drogowy w ciągu Zakopianki, czyli drogi ekspresowej S7. Dwukilometrowy tunel w masywie góry Luboń Mały pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała nosi imię Marii i Lecha Kaczyńskich.

Przed wydarzeniem minister Adamczyk pytany przez dziennikarzy, co z odcinkiem S7 Myślenice-Kraków poinformował, że kolejne odcinki są w realizacji. "Chcielibyśmy jedną jezdnią odcinka Rdzawka-Nowy Targ, jeśli to będzie możliwe, jechać pod koniec przyszłego roku, a już na pewno w 2024 ukończoną drogą" - przekazał szef MI.

"Mamy problem z odcinkiem Myślenice-Kraków, który według przewidywań ekspertów będzie się blokował na całe godziny od 2030-2033 r. i trzeba znaleźć sposób, by i ten odcinek stał się bezpiecznym i przejezdnym" - stwierdził.

"Sprawa jest w rękach inżynierów i ekspertów" - dodał.

Odcinek nowej Zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem liczy ponad 16 km. Będzie kosztował ponad 880 mln zł. Początkowo prace miały być zakończone w III kwartale 2023 r. Teraz GDDKiA informuje, że zakończenie robót przewidywane jest w lipcu 2024 r.

W sprawie przebiegu odcinka Myślenice-Kraków nie udało się wypracować kompromisu, który byłby do zaakceptowania dla wszystkich zainteresowanych gmin. GDDKiA zapowiedziała, że wobec braku postępu przy tzw. wariancie społecznym, przystąpi do przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonanie kolejnego etapu prac związanych z przygotowaniem inwestycji, tj. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Dokument ten wskaże już konkretne przebiegi wariantu nowej drogi.

