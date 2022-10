Minister Infrastruktury zatwierdził program inwestycji dla obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził w poniedziałek Program Inwestycji umożliwiający przygotowanie i budowę tzw. dużej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Trasa ma mieć około 12 kilometrów długości i przebiegać po południowo-zachodniej stronie miasta.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił podczas konferencji prasowej w Jacentowie (pow. opatowski, gm. Sadowie), że zatwierdzenie programu inwestycji dla obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego otwiera drogę do budowy nowej trasy. Wskazał, że droga ma mieć ponad 12 kilometrów długości i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz osób podróżujących tranzytem.

"Ponad wszelką wątpliwość obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego wymaga kontynuacji. To jedna z najważniejszych inwestycji dla regionu. Planiści i inżynierowie wskazywali na olbrzymi ruch i zagrożenia z tego wynikające. Ta inwestycja jest niezwykle potrzebna. Podpisujemy program inwestycji, a za tym programem zapewniamy środki finansowe na realizację tego zadania" - zaznaczył minister infrastruktury.

Dla budowy tzw. dużej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego wydana została decyzja środowiskowa. W ramach zadania na odcinku Rudka - Jacentów powstanie droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 12,8 km.

"Odcinki dróg krajowych przebiegających przez Ostrowiec Świętokrzyski, Opatów i Sandomierz należą do najbardziej obciążonych ruchem w regionie świętokrzyskim. Robimy kolejny krok w kierunku budowa obwodnicy Ostrowca, teraz przed nami opracowanie dokumentacji, uzyskanie zgody na realizację" - powiedział dyrektor kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Strzelczyk.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Rudka i Mikołów, 6 mostów i 12 wiaduktów zespolonych z przejściami dla zwierząt. Zadanie obejmuje ponadto budowę urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekrany akustyczne), rozbudowę i przebudowę istniejących dróg i ulic krzyżujących się z drogą krajową. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

W uroczystości zatwierdzenia programu inwestycji uczestniczyli parlamentarzyści i samorządowcy z województwa świętokrzyskiego. Sekretarza stanu w ministerstwie sportu i turystyki poseł Anna Krupka, zaznaczyła, że o budowę obwodnicy miasta od kilkunastu lat zabiegali mieszkańcy miasta oraz samorządowcy.

"Ta obwodnica podniesie komfort życia mieszkańców Ostrowca, ale także okolicznych gmin. To bardzo ważny dzień dla przedsiębiorców z tego terenu, a także dla tych, którzy mam nadzieję, rozpoczną tutaj swoje inwestycje. Budowa obwodnicy to kolejny impuls do rozwoju ziemi ostrowieckiej i Ostrowca Świętokrzyskiego" - powiedziała Krupka.

Droga krajowa nr 9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekracza ponad 23 tysiące pojazdów na dobę.

Obecnie trwa budowa tzw. małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego, która jest realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. Nowa droga o długości prawie 3 km powstaje w ciągu krajowej "9". Trasa przebiegnie nowym śladem, od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do ulicy Opatowskiej, stanowiącej wylot z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa. Koszt prac to ok. 53 miliony złotych.

Zakończenie prac planowane jest w 2024 roku.

