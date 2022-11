Minister klimatu: do 13 grudnia kraje UE mają pracować nad dokumentem ws. maksymalnej ceny gazu

Kraje UE zadeklarowały, że do 13 grudnia będą pracować nad dokumentem ws. maksymalnej ceny gazu; to jest nowy deadline - poinformowała w środę w Brukseli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Po spotkaniu w Brukseli unijnych ministrów odpowiedzialnych za energetykę minister Moskwa podkreśliła, że nie ma żadnej wątpliwości, że to Niemcy blokują wprowadzenie ceny maksymalnej gazu w UE. "Mają na pokładzie Holandię, częściowo ten głos wspiera Dania" - dodała.

Wskazała, że ta grupa jest w mniejszości. "Dzisiaj wszyscy deklarowali, również Niemcy, że do 13 grudnia będą nad tym dokumentem konstruktywnie pracować i są gotowi taki dokument opracować. Oczywiście w to wierzymy, niemniej dla pewności weźmiemy sprawy po raz kolejny w swoje ręce" - powiedziała szefowa MKiŚ.

"Ten dokument już jest. Jakiś czas temu w grupie państw wiodących opracowaliśmy ten dokument, wystarczy wpisać te rozwiązania do tego dokumentu i go przyjąć 13 grudnia. (…) Ten deadline się przesuwa, dzisiaj tym deadline'em jest 13 grudnia" - oznajmiła Moskwa.

Poinformowała też, że spotkanie rozpoczęło się od apelu strony ukraińskiej o wsparcie odbudowy infrastruktury, zwłaszcza energetycznej.

"To wsparcie jest udzielane, szczególnie przez Polskę. (...) Nowym pomysłem jest stworzenie dodatkowego hubu, nie tylko dla Europy, ale dla całego de facto świata energetycznego. W Polsce byśmy zbierali pomoc energetyczną, agregowali ją. My już tę rolę de facto pełnimy, by tych samych materiałów nie wysyłać wielokrotnie, natomiast jeszcze większa profesjonalizacja tego hubu, zbieranie informacji i materiałów, by je szybko przekazywać Ukrainie, jest kluczowe, by Ukraina przetrwała tę zimę" - zaznaczyła minister.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl