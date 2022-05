Minister klimatu: w Davos będziemy rozmawiać o polskich doświadczeniach dot. bezpieczeństwa energetycznego

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że we wtorek wybiera się do szwajcarskiego Davos na Światowe Forum Ekonomiczne. Dodała, że dyskutować tam będzie m.in. o polskich doświadczeniach związanych z bezpieczeństwem energetycznym.

"Dziś ruszam do Davos na Światowe Forum Ekonomiczne. Będziemy tam dyskutować o polskich doświadczeniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego w kontekście szybkiej derusyfikacji gospodarki. To działania konieczne w całej Europie i gest solidarności z Ukrainą" - przekazała we wtorek szefowa MKiŚ na Twitterze.

W Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos biorą udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, a także wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W Davos obecni są również przedstawicieli polskich banków, czy spółek energetycznych.

Hasło tegorocznego Forum brzmi: "Historia w punkcie zwrotnym - polityka rządów i strategie biznesowe". Szczyt ma miejsce w czasie największych od trzech dekad napięć ekonomicznych i geopolitycznych, gdy świat wciąż zmaga się z konsekwencjami zdarzającej się raz na stulecie pandemii - zaznaczono na stronie wydarzenia.

