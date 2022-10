Minister klimatu: żadne państwo UE nie wspiera podmiotów wrażliwych tak, jak polski rząd

Żadne z państw UE nie wspiera podmiotów wrażliwych wobec wysokich cen energii, tak jak polski rząd - oświadczyła we wtorek w TVP1 minister klimatu Anna Moskwa. Jak dodała, Polska wprowadziła już rozwiązania, a inne państwa unijne dopiero o tym rozmawiają.

"Żadne z państw UE nie wspiera podmiotów wrażliwych, samorządów jak my i nie ma tak szerokiego pakietu jak my, dla ciepła, dla gazu i dla energii elektrycznej. Nie czekamy biernie, patrząc jak te ceny się zmieniają. Jako jedyne państwo w UE wprowadziliśmy kompleksową tarczę" - stwierdziła minister Moskwa. Jak zaznaczyła, polskie rozwiązania są zgodne z przepisami UE. "Jesteśmy pierwsi. Pozostałe państwa unijne dopiero o tym rozmawiają. My już obniżyliśmy stawki VAT na energię, a dziś w Niemczech jest dopiero debata na ten temat" - oświadczyła.

Jak ogłosił we wtorek premier Mateusz Morawiecki maksymalna cena energii elektrycznej dla małych i średnich firm, samorządów i podmiotów wrażliwych wyniesie 785 zł za MWh. Cena dla gospodarstw domowych ma być nie wyższa niż 693 zł za MWh. Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi - od momentu przekroczenia limitów, który rząd wprowadził w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.

Odnosząc się do importu węgla przez państwowe spółki, minister Moskwa stwierdziła w TVP1, że "na tę zimę jesteśmy już zabezpieczeni". "Ten węgiel konsekwentnie, sukcesywnie wpływa do Polski, (...) głównie z Kolumbii, ale też z Indonezji czy RPA, i w trybie jest natychmiast wywożony w trybie natychmiastowym koleją i samochodami" - mówiła Anna Moskwa.

