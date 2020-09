Minister Kościński: reakcja na pandemię dowodzi, że UE wywiązuje się z obowiązków

Wspólna europejska reakcja na pandemię COVID-19 dowodzi, że UE jest w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków wobec obywateli w trudnych czasach - powiedział szef MF Tadeusz Kościński podczas nieformalnego spotkania unijnych ministrów finansów w Berlinie - poinformował resort finansów.

Słowa szefa polskiego Ministerstwa Finansów padły w stolicy Niemiec. Minister mówił 12 września, że podjęte działania były "niezbędnym krokiem w celu udzielenia natychmiastowej odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią".





Obok tych spraw bieżących ministrowie omówili także ramy finansowania budżetu UE.





Ministrowie omówili także wyzwania związane z cyfryzacją i ich wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych.

Jak zaznaczono w nim, jednym z ważniejszych elementów tych prac jest Instrument Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility, RRF).





Wspólna europejska reakcja na pandemię #COVID-19 dowodzi, że #UE jest w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków wobec obywateli w trudnych czasach - powiedział minister Tadeusz #Kościński na nieformalnym #ECOFIN w Berlinie.



Komunikat po spotkaniu ⤵️ https://t.co/a4fSVn1dRM — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) September 12, 2020

"Wspólna europejska reakcja na pandemię COVID-19 dowodzi, że UE jest w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków wobec obywateli w trudnych czasach. Podjęte działania były niezbędnym krokiem w celu udzielenia natychmiastowej odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią. Doceniamy sprawne działania po stronie UE i państw członkowskich w tym względzie" - powiedział Kościński cytowany w komunikacie.

Kościński zaznaczył, jak podano w komunikacie, że potrzebne są kolejne działania, również ze strony państw członkowskich, by instrumenty takie jak np. RRF, przyczyniły się do zwiększenia potencjału wzrostu, transformacji zielonej i cyfrowej, a także, by wzmocniły UE w obliczu przyszłych wyzwań. "Ponadto, ważne jest utrzymanie kluczowej roli polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej, które powinny być nadal głównymi narzędziami inwestycyjnymi w UE" - dodał Kościński.

Ministrowie omówili także ramy finansowania budżetu UE oraz ewentualne reformy w zakresie środków własnych.

"Polska uznaje obecny system, a zwłaszcza zasoby własne oparte na Dochodzie Narodowym Brutto (DNB), za właściwy i sprawiedliwy. Widzimy pewne pole do poprawy, dlatego zgadzamy się, by rozważyć wprowadzenie nowych zasobów własnych, które byłyby bardziej powiązane z korzyściami płynącymi z jednolitego rynku, czy generowałyby nowe źródła środków finansowych, a nie tylko przenosiły dochody krajowe na poziom UE" - powiedział szef MF cytowany w komunikacie.