Minister Kowalczyk: termin złożenia wniosków o pomoc suszową ma być wydłużony do 30 listopada

Termin składania wniosków o pomoc socjalną dla rodzin rolniczych, które poniosły straty w wyniku suszy, ma być przesunięty do 30 listopada - poinformował w czwartek minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Wicepremier dodał, że złożył wniosek do RM o zmianę rozporządzenia w tej sprawie.

Chodzi o zmianę rozporządzenia "w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa". Wicepremier zwrócił uwagę, że ten akt prawny jeszcze nie jest podpisany, ale ma on nadzieję, że "w ciągu najbliższych 2-3 dni zostanie zaakceptowany".

To kolejna zmiana tego rozporządzenia - dokument ten został znowelizowany w ubiegłym tygodniu, wówczas m.in. przedłużony został termin na składania wniosków suszowych z 15 do 23 listopada br.

Kowalczyk wyjaśnił na czwartkowym briefingu, że tych wniosków było bardzo dużo i czasami zawieszała się aplikacja, dlatego zapadła decyzja o przedłużeniu terminu składania tych wniosków do 30 listopada.

"Wsłuchując się w głosy rolników podjąłem decyzję o umożliwieniu załączenia dokumentów nie tylko w postaci faktur, ale również innych dokumentów, jak umów sprzedaży między rolnikami czy oświadczenia rolnika, o sprzedaży na targowisku czy bazarze i innych dokumentów, które świadczyłyby o sprzedaży produktów rolnych" - mówił szef resortu rolnictwa.

Według obecnych przepisów warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5 tys. zł brutto. Dodatkowo konieczne jest dostarczenie kopii faktur potwierdzających sprzedaż.

Kowalczyk zaapelował, by rolnicy, którzy nie uprawiają ziemi, nie składali wniosków o pomoc. Podkreślił, że mimo iż kwota pomocy zostanie podniesiona z 450 mln zł do 600 mln zł, to i tak prawdopodobnie po zakończeniu weryfikacji kwota "indywidualna" może podlegać redukcji - może nie być to np. 5 tys. zł, ale niższa kwota, wynikająca z podziału.

O szacowanie szkód suszowych za pośrednictwem aplikacji "zgłoś szkodę rolniczą" w tym roku ubiega się ok. 250 tys. rolników, natomiast o pomoc suszową dla rodzin - 128,5 tys. osób.

