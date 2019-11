Minister liczy na szybkie przyjęcie tzw. małego ZUS-u plus

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz ma nadzieję, że Sejm szybko przyjmie tzw. mały ZUS plus. We wtorek apelowała o szybkie procedowanie rządowego projektu i zachęcała posłów opozycyjnych do jego poparcia. "Dajmy przedsiębiorcom ten prezent na gwiazdkę" - mówiła.

W czwartek rząd przyjął projekt ustawy o tzw. małym ZUS plus, który przewiduje obniżenie i uzależnienie wysokości składek najmniejszych przedsiębiorców od ich dochodów.

Komunikat dla przedsiębiorców jest taki, że od 1 stycznia nie ma nowych regulacji w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne - oświadczyła. Jadwiga Emilewicz.

Dodała, że ma nadzieję na wyjątek, którym byłoby wejście w życie od nowego roku tzw. małego ZUS-u i apelowała do posłów opozycyjnych o poparcia tego rozwiązania.