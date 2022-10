Minister Maląg: Polska rozwija się równomiernie, niezależnie od kryzysu za wschodnią granicą

Inwestycja ta jest ważna dla polskiego rządu. To dowód, że Polska rozwija się równomiernie, niezależnie od kryzysu za wschodnią granicą – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas otwarcia zmodernizowanego kompleksu boisk przy Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych w Ostrowie Wlkp.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W poniedziałek uczniowie, nauczyciele, samorządowcy i politycy świętowali uroczyste oddanie do użytku kompleksu sportowego Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych przy ul. Kantaka w Ostrowie Wlkp.

Koszt inwestycji włącznie z remontem budynku szkoły oszacowano na 7,2 mln zł, z czego dotacja rządowa wyniosła 5,5 mln zł.

Inwestycja ta - jak powiedziała szefowa resortu rodziny Marlena Maląg - jest ważna dla polskiego rządu.

"Dobra współpraca z samorządem przyczynia się do tego, że Polska rozwija się równomiernie. Środki trafiają do każdej miejscowości, a nie tylko do dużych aglomeracji" - podkreśliła. Dodała, że boisko będzie służyło młodzieży, "aby kolejne talenty były w niej szlifowane, z czego dumny jest nie tylko Ostrów, ale cała Polska".

W ramach inwestycji wykonano sztuczną trawę boiska piłkarskiego, nawierzchnię poliuretanową boiska do koszykówki i siatkówki, 60-metrową bieżnię czy ponad 300 m ścieżki biegowej z nawierzchnią mineralno-żywiczną. Powstało pierwsze w regionie profesjonalne boisko do street workoutu i profesjnany tor przeszkd ninja. Są też stanowiska do skoku w dal i do rzutu kulą. Boiska wyposażono w nowoczesne oświetlenie i urządzenia sportowe.

"Ta inwestycja jest bardzo ważna, ponieważ szkoła i zaplecze sportowe znajdują się w centrum dużego osiedla. Pełni funkcję bazy sportowej nie tylko dla uczniów, ale także dla okolicznych mieszkańców" - powiedział starosta ostrowski Paweł Rajski.

Przypomniał, że remont dotyczy także hali sportowej i szkoły.

Całkowitą przemianę przejdą korytarze, schody i toalety, które - jak powiedział Rajski - przypominają jeszcze budownictwo rodem z lat 70. Ostatnia duża inwestycja w tej szkole realizowana była w połowie lat dziewięćdziesiątych.

Zdaniem minister Maląg takie inwestycje są ważne i dowodzą, że mimo trudnego czasu za wschodnią granicą Polska nadal się rozwija, a rząd wspiera Polaków. Wskazała na kryzys energetyczny, podczas którego rząd też wspiera samorządy.

"Wpieramy mieszkańców samorządów w zakupie węgla czy innych paliw" - powiedziała. Poinformowała, że do gmin powiatu ostrowskiego przekazano na ten cel 37 mln zł.

