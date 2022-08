Minister Maląg: zakładamy, że w przyszły piątek ustawa o pomocy przedsiębiorcom zostanie przyjęta przez Sejm

Zakładamy, że w przyszły piątek ustawa o pomocy przedsiębiorcom zostanie przyjęta przez Sejm, a kolejną drogą jest Senat i na pewno tutaj będzie prośba, aby Senat nie przetrzymywał tej ustawy przez 30 dni, tylko zechciał procedować ją jak najszybciej – powiedziała szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Minister Maląg została zapytana w czwartek na konferencji prasowej o to, kiedy będzie można składać wnioski i do kiedy, jeśli chodzi o wsparcie z projektu ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.

"Myślę, że to już powiedzieliśmy. Zrobiliśmy wszystko, żeby jak najszybciej ustawa trafiła do Sejmu. Pani marszałek, jak najbardziej przychylając się i odpowiadając na powagę sytuacji, już wczoraj podjęła takową decyzję, mamy informacje, że Sejm jest 2 września" - powiedziała Maląg.

A więc - jak mówiła - "zakładamy, że w przyszły piątek ta ustawa zostanie przyjęta przez Sejm, a kolejną drogą jest Senat".

"Na pewno tutaj będzie prośba, stosowna rozmowa, aby Senat nie przetrzymywał tej ustawy przez 30 dni, tylko zechciał procedować ją jak najszybciej. I na to liczymy, ponieważ interwencja państwa tutaj jest potrzebna" - zaznaczyła minister.

Na pytanie, dlaczego nie wprowadzono stanu nadzwyczajnego, tylko podjęto decyzję o takiej ustawowej drodze pomocy przedsiębiorcom, Maląg odparła: "Przede wszystkim, jeżeli mówimy o miejscach pracy i finansowaniu ze środków Funduszu Pracy, bo Fundusz Pracy właśnie temu służy, to jest droga ustawowa z delegacją do rozporządzenia, abyśmy tutaj jak najprędzej to wsparcie mogli wypłacić".

Projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze przewiduje, że o pomoc będą mogli ubiegać się nadodrzańscy przedsiębiorcy m.in. z branży turystycznej, gastronomicznej i sportowo-rekreacyjnej, których przychody w okresie określonym w ustawie spadły co najmniej o połowę. Rząd przyjął projekt w środę w trybie obiegowym, a 2 września ma zająć się nim Sejm.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl