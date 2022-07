Minister Moskwa: bezpieczeństwo energetyczne jest zadaniem poszczególnych państw

Bezpieczeństwo energetyczne to jest przede wszystkim zadanie konkretnego państwa i konkretnego rządu, za to bierzemy odpowiedzialność i chcemy, by taką odpowiedzialność wzięły na siebie rządy poszczególnych państw - powiedziała w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Po sprzeciwie części państw członkowskich prezydencja czeska zaproponowała złagodzenie propozycji Komisji Europejska w sprawie ograniczenia zużycia gazu w UE w związku z perspektywą jego braku w czasie zimy. Według źródeł PAP Czesi zaproponowali, aby o obowiązku redukcji wykorzystania gazu decydowała nie KE, ale Rada UE, czyli państwa członkowskie, większością kwalifikowaną. Sprawa byłaby podejmowana na forum Rady z inicjatywy KE lub pięciu państw członkowskich.

Podczas konferencji prasowej szefowa MKiŚ została zapytana, czy Polska popiera propozycję czeskiej prezydencji i czy został uwzględniony polski postulat, by brać pod uwagę już poczynione oszczędności.

"Rzeczywiście, pojawił się taki wątek, by już te redukcje, które się w gospodarkach dokonały, brać pod uwagę przy tych wyliczeniach. W Polsce te redukcje miały miejsce, przede wszystkim na poziomie przemysłowym, ale też na poziomie gospodarstw" - odpowiedziała minister klimatu.

"Dla nas niepokojący jest przede wszystkim ten pierwszy mechanizm. Nie czuję się kompetentna, by decydować o ograniczeniach na Malcie, w Hiszpanii, Bułgarii. Tak samo nie chciałabym, by te państwa decydowały o ograniczeniach w Polsce" - podkreśliła.

Wskazała, że bezpieczeństwo energetyczne jest przede wszystkim zadaniem konkretnego państwa i konkretnego rządu. "Za to bierzemy odpowiedzialność i chcemy, by taką odpowiedzialność wzięły na siebie rządy poszczególnych państw" - stwierdziła.

Komisja Europejska wystąpiła 20 lipca z planem ograniczenia przez państwa członkowskie UE zużycia gazu ziemnego o 15 proc. między 1 sierpnia 2022 r. a 31 marca 2023 r. Miałoby to zapobiec kryzysowi energetycznemu podczas najbliższej zimy. W założeniu państwa UE miałyby zobowiązywać się do osiągnięcia tego celu dobrowolnie, jednak w przypadku ogłoszenia przez Komisję stanu nadzwyczajnego byłby to już obowiązek.

We wtorek propozycja KE ma być dyskutowana w Brukseli na nadzwyczajnym spotkaniu ministrów energii państw UE.

