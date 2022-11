Minister Moskwa: chcemy, by projekt ustawy gazowej jeszcze w piątek trafił do Sejmu

Projekt ustawy w sprawie zamrożenia taryfy na gaz dla odbiorców indywidulanych będzie przyjęty w trybie obiegowym przez rząd; naszą intencją jest to, by jeszcze w piątek wpłynął do Sejmu - przekazała PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że projekt nie musi być notyfikowany KE.

Szefowa resortu klimatu i środowiska wyjaśniła w rozmowie z PAP, że projekt ustawy dot. zamrożenia taryfy na gaz miałby jeszcze w piątek zostać przyjęty przez rząd w trybie obiegowym. "Naszą intencją jest to, by projekt już w piątek wpłynął do Sejmu, tak by na najbliższym posiedzeniu ustawa mogła zostać uchwalona" - powiedziała.

Sejm ma zebrać się w przyszłym tygodniu i obradować w dniach 30 listopada - 2 grudnia.

Anna Moskwa pytana o ewentualną kwestię notyfikacji projektu w Komisji Europejskiej, zapewniła, że nie będzie to konieczne. "Tego rozwiązania nie musimy notyfikować w Komisji, bo mieścimy się we wszystkich ramach pomocy publicznej" - powiedziała.

Dodała, że "wsparcie odbiorców indywidulanych i podmiotów wrażliwych jest dozwolone i formalnie to nie wymaga notyfikacji, bo zaproponowane rozwiązania nie łamią zasady konkurencyjności, nie dotyczą przedsiębiorstw".

Minister podczas piątkowej konferencji w gminie Pniewy na Mazowszu poinformowała, że projekt ustawy gazowej jest obecnie konsultowany przez rząd. Podstawowym założeniem jest zamrożenie taryfy gazowej dla gospodarstw domowych na poziomie z tego roku na 2023 rok. Wprowadzony ma być także dodatek gazowy dla najuboższych.

"Z jednej strony mrozimy taryfę, z drugiej strony będziemy dla tych z progiem dochodowym analogicznym do dodatku osłonowego, czyli 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1,5 tys. zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego zwracać równowartość VAT-u na podstawie faktury, którą osoba, gospodarstwo domowe otrzyma" - tłumaczyła Anna Moskwa.

Poinformowała ponadto, że koszt nowych rozwiązań na 2023 r. to ok. 30 mld zł.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl