Minister Moskwa: Czesi muszą się szczegółowo rozliczać z wydatkowania przekazanych przez Polskę kwot

Czesi muszą się szczegółowo rozliczać z wydatkowania przekazanych przez Polskę kwot - powiedziała w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Minister w wywiadzie dla TV Trwam wskazała, że część z przekazanych przez stronę Polską 45 mln zł, Czesi mogą przeznaczyć na inwestycje po swojej stronie, pod warunkiem, że są one związane z przedmiotem zawartej umowy międzyrządowej. "Wszystko co jest przedmiotem umowy, może być przedmiotem inwestycji" - powiedziała. Zaznaczyła też, że strona czeska musi się szczegółowo rozliczać z tych kwot, "musi przekazywać nam informacje na co i w jakim tempie te środki są wydawane".

Premier Mateusz Morawiecki i szef rządu Czech Petr Fiala podpisali w czwartek w Pradze umowę "między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów". Umowa zakłada zapłatę przez Polskę 35 mln euro rekompensaty, oraz dodatkowo 10 mln euro od Fundacji PGE dla kraju libereckiego.

Polsko-czeskie rozmowy dotyczące KWB Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. po tym, gdy strona czeska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Jednocześnie Praga domagała się wstrzymania wydobycia w kopalni, jako tzw. środka tymczasowego. Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców czeskiego Liberca do wody; skarżą się oni także na hałas i pył związany z działalnością kopalni.

Podpisana w czwartek umowa "między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów" przewiduje dokończenie budowy bariery zapobiegającej odpływowi wód podziemnych, wału ziemnego, monitoring środowiskowy oraz fundusz na projekty lokalne.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl