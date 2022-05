Minister Moskwa: dostajemy prośby o powiększenie planowanego terminala LNG

Dostajemy, głównie z południa, prośby o powiększenie przepustowości planowanego terminala LNG w Gdańsku - poinformowała w poniedziałek na konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"To co na pewno chcemy zrobić to zwiększyć pojemność planowanego pływającego terminala LNG w Gdańsku" - powiedziała minister. Jak przypomniała, w planach jednostka typu FSRU (pływający terminal - PAP) w Gdańsku ma mieć 6 mld m sześc. rocznej przepustowości. "Ale prośby o zwiększenie przepustowości tego terminala dostajemy głównie z południa. Jesteśmy gotowi, by zwiększyć jego przepustowość, wpisując go też na listę projektów strategicznych w planie RePowerUE i móc jednocześnie przez polski port zapewnić okno dostaw, czy to na Ukrainę, czy na Słowację, czy do Czech" - oświadczyła minister Moskwa. Zastrzegła, że dziś jest za wcześnie, by podać szczegóły.

Zaznaczyła, że polski rząd jest ze stroną ukraińską w szeroko pojętym dialogu na temat połączeń energetycznych.

