Minister Moskwa: dyrektywę ws. jednorazowych opakowań wdrożymy w 2022 r.

Unijna dyrektywę ws. jednorazowych opakowań plastikowych wdrożymy w 2022 roku - zadeklarowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że przygotowywane są krajowe przepisów dot. przedsiębiorców i kaucji od butelek.

Szefowa resortu klimatu i środowiska była pytana w piątek w RMF FM, kiedy w Polsce zostanie wdrożona unijna dyrektywa single-use plastic, której celem jest m.in. ograniczenie stosowania jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych. Zakaz miałby dotyczyć np. wykonanych z takiego tworzywa patyczków higienicznych, sztućców, talerzy, słomek czy mieszadełek do napojów. Unijne przepisy w tej sprawie zaczęły obowiązywać na początku lipca br.

Moskwa przekazała, że unijna dyrektywa w tej sprawie zostanie wdrożona do polskich przepisów w 2022 roku. "W kolejnym roku na pewno przygotujemy przepisy, w 2022 r." - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że poza przepisami unijnymi, które są - jak powiedziała - dość ogólne, trzeba będzie przygotować odpowiedni pakiet ustaw krajowych. Chodzi o ustawy dot. rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP) oraz ws. wdrożenia w Polsce systemu kaucyjnego. Prace nad tymi ustawami trwają w MKiŚ.

Moskwa poinformowała, że w przypadku przedsiębiorców obowiązywać będzie okres przejściowy.

ROP ma polegać na tym, że przedsiębiorcy - wprowadzający opakowania na rynek - mają w większym stopniu niż obecnie partycypować w kosztach zagospodarowania odpadów. Projekt ma ustanowić opłatę opakowaniową, która będzie ponoszona przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczone dla gospodarstw domowych.

Odnośnie kaucji, to na początku listopada w odpowiedzi na pytania PAP resort klimatu i środowiska przekazał, że jakkolwiek przepisy wdrażające system kaucyjny w Polsce mają wejść w życie w 2022 roku, to na jego start trzeba będzie poczekać, bo jego utworzenie może zająć nawet jeszcze dwa lata.

"Samo utworzenie systemu kaucyjnego wymaga czasu. Branża przedsiębiorców, która potencjalnie mogłaby być objęta systemem kaucyjnym, szacuje, że utworzenie takiego systemu wymagać może nawet 24 miesięcy od dnia opublikowania przepisów ustawy" - przekazało ministerstwo.

Projektowany system kaucyjny przewiduje, że obejmie on butelki na napoje do 3 litrów z PET oraz ze szkła do 1,5 litra. Na razie nie przewiduje się włączenia opakowań aluminiowych, o co postuluje część organizacji branżowych. Puste opakowanie będzie można zwrócić w punktach, np. sklepach, które będą uczestniczyć w systemie kaucyjnym. W przypadku jednostek handlowych o powierzchni powyżej 100 m kw. udział w systemie będzie obowiązkowy, w związku z czym w takich sklepach nie powinno być problemu ze zwrotem opakowań.

W przypadku mniejszych sklepów ich udział w systemie ma być dobrowolny. Ministerstwo wyjaśniało, że takie punkty będą zobowiązane pobrać kaucję, jednak ze względu na swoją powierzchnię nie będą obowiązane do odbierania pustych opakowań od konsumentów.

System kaucyjny ma być też bezparagonowy, co oznacza, że od osoby chcącej oddać opakowania i otrzymać kaucję nie będzie wymagany dowód sprzedaży.

