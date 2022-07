Minister Moskwa dziękuje Naimskiemu za wzmocnienie suwerenności energetycznej

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podziękowała w środę w mediach społecznościowych Piotrowi Namiskiemu, za wkład na rzecz wzmocnienia suwerenności energetycznej Polski.

Naimski otrzymał w środę dymisję ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

"Serdeczne podziękowania dla Pana Ministra Piotra Naimskiego - za intensywne prace w zespole ds. bezpieczeństwa państwa, za wkład na rzecz wzmocnienia naszej suwerenności energetycznej, konsekwencję, niezłomność i odwagę. Dziękuję za dotychczasową współpracę i wsparcie" - napisała Moskwa na Twitterze.

Wcześniej w środę Naimski poinformował na Facebooku, że otrzymał dymisję ze swoich rządowych stanowisk.

"Korzystam z tej formy, by zawiadomić Państwa, iż z dniem 20 lipca otrzymałem dymisję ze stanowiska Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie nadaję się do współpracy i +wszystko blokuję+" - napisał na Facebooku Naimski.

Dodał, że to nie pierwsza w jego "dość długim już życiu dymisja". "Ta przypada 30 lat po obaleniu rządu premiera Jana Olszewskiego, w którym pełniłem funkcję Szefa UOP. Wtedy Wałęsa wyrzucał mnie rękoma tymczasowego premiera Pawlaka" - zaznaczył.

