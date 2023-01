Minister Moskwa: nasze magazyny gazu - napełnione w ok. 90 proc.

Nasze magazyny gazu ciągle są napełnione w ok. 90 proc. - poinformowała w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Gazu dzisiaj mamy w nadmiarze - dodała.

"Nasze magazyny gazu ciągle są napełnione w ok. 90 proc. Z dostawami węgla dajemy sobie radę. Liczymy też na przyspieszenie termomodernizacji. Jesteśmy po bezpiecznej stronie" - powiedziała Anna Moskwa, cytowana na Twitterze MKiŚ.

Minister pytana w piątek w Programie I Polskiego Radia, czy sezon grzewczy 2023/24 może być trudniejszy, zapewniła, że dla Polski "absolutnie nie". Nie wykluczyła jednak, że "wiele państw europejskich kryzys gazowy będzie miało".

Przypomniała, że Polska rozbudowała terminal LNG i do końca roku będzie on "miał dyspozycyjność do 8 mld m sześc.".

Zwróciła uwagę, że zużycie gazu spada i zapewniła, że mamy go dziś w nadmiarze. Dodała, że nasze magazyny są zapełnione, przy średniej europejskiej na poziomie 80 proc. Jej zdaniem "z węglem jesteśmy też zabezpieczeni - mamy możliwość sprowadzania i dalszego importu, zwiększenia wydobycia".

Według informacji Gas Storage Poland z czwartku magazyny w Polsce są wypełnione w 90 proc.

Jak wskazała w piątek minister Moskwa, w środę PKN Orlen i Sempra Infrastructure z USA zawarły w długoterminowy kontrakt na dostawy do Polski LNG w ilości 1 mln ton rocznie przez 20 lat od 2027 r.

