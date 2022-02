Minister Moskwa: po wycofaniu skargi Czech ws. Turowa przedmiot sporu przed TSUE zniknie

Po wycofaniu skargi Czech ws. Turowa przedmiot sporu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE zniknie - podkreśliła w rozmowie z PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że ustalona w umowie polsko-czeskiej kwota, ma jeszcze w czwartek być przelana do Czech.

Premier Mateusz Morawiecki i szef rządu Czech Petr Fiala podpisali w czwartek w Pradze umowę "między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów".

"Właśnie została podpisana umowa między dwoma premierami, między polskim i czeskim rządem ws. zakończenia sporu w Turowie. Oznacza, to że Czesi są zobowiązani do niezwłocznego wycofania skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - takie zobowiązanie znajduje się w umowie, co potwierdził na konferencji premier Fiala (Petr - PAP). Umowa zapewni nam stabilne podstawy do dalszej współpracy między Polską i Czechami szczególnie w obszarze transgranicznym. Zobowiązuje ona obie strony do przekazywania precyzyjnych informacji dotyczących poziomu wód, monitorowania hałasu, ruchów ziemi, jakości powietrza. Ta informacja jest potrzeba zarówno stronie polskiej, jak i czeskiej. Precyzja tych informacji zapobiegnie sytuacjom do jakich doszło w sporze Turowskim" - tłumaczy szefowa resortu klimatu i środowiska.

Anna Moskwa dodała, że wynegocjowana w umowie kwota - 45 mln euro - została podzielona na dwóch płatników (35 mln euro), polski rząd oraz fundację PGE (10 mln euro). "Niezwłocznie po przelaniu tej kwoty skarga Czech ma zostać wycofana. Przelewy są w drodze. Strona czeska ma już przygotowane dokumenty, które skieruje do TSUE. Otrzymaliśmy zapewnienie z ich strony, że są gotowi do dokonania takiej operacji jeszcze dziś (w czwartek - PAP)" - wskazała minister.

Minister pytana, czy podpisanie umowy i wycofanie skargi przez Czechy spowoduje, że przedmiot sporu zniknie przez Trybunałem, podkreśliła, że tak właśnie będzie. "Wycofanie skargi oznaczać będzie, że sprawa będzie uznana za niebyłą" - powiedziała.

Szefowa MKiŚ, pytana o najtrudniejszy moment w negocjacjach, wskazała, że "całym kryzysowym momentem" były negocjacje z poprzednim czeskim rządem. "Widzimy absolutną różnicę w podejściu rządu premiera Babisza (Andreja - PAP) i premiera Fiali, przede wszystkim jeśli chodzi o wolę zawarcia porozumienia. Oczywiście było dużo szczegółów do uzgodnienia po obu stronach i podchodziliśmy do nich z należytą dbałością, nie mniej jednak ta różnica w podejściu jest absolutnie widoczna zarówno na poziomie ministrów, jak i na poziomie premiera. Ten rząd chciał po prostu osiągnąć porozumienie" - zwróciła uwagę Anna Moskwa.

Polsko-czeskie rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. po tym, gdy strona czeska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Jednocześnie Praga domagała się wstrzymania wydobycia w kopalni, jako tzw. środka tymczasowego. Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców czeskiego Liberca do wody; skarżą się oni także na hałas i pył związany z działalnością kopalni.

20 września 2021 r. TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd deklarował, że nie zamierza płacić kary. Premier Czech powiedział na wspólnej z premierem Morawieckim czwartkowej konferencji w Pradze, że warunkiem wycofania skargi jest przelew środków; kiedy zostaną przelane, wtedy Czechy wycofają skargę z TSUE. Premier Morawiecki jest przekonany, "że zgodnie z naszą umową dziś lub jutro Republika Czeska wycofa swoją skargę z Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu ws. Turowa i ten problem przestanie istnieć".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl