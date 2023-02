Minister Moskwa: przed wakacjami kolejna umowa dot. prac przy realizacji elektrowni jądrowej

Zobowiązujemy się, że kolejna umowa, kolejny etap wzmacniający współpracę będzie podpisany jeszcze w tym roku, mam nadzieję, że przed wakacjami - zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na konferencji związanej z podpisaniem umowy Polskich Elektrowni Jądrowych z Westinghouse.

W środę w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały z Westinghouse umowę na prace przedprojektowe ws. elektrowni jądrowej. Obecny na konferencji prezes Polskich Elektrowni Jądrowych zapowiedział, że jeszcze w tym roku zostanie podpisana pierwsza umowa na projektowanie elektrowni jądrowej w Polsce.

Jak wskazała podczas środowej konferencji minister klimatu i środowiska, środowa umowa czyni projekt dotyczący budowy elektrowni jądrowej jeszcze bardziej możliwym. "Już czekamy na kolejną umowę" - zaznaczyła. "Zobowiązujemy się, że ta kolejna umowa, kolejny etap jeszcze bardziej wzmacniający współpracę, będzie podpisany jeszcze w tym roku, mam nadzieję, że przed wakacjami" - zapowiedziała Anna Moskwa. Jak podkreśliła, byłby to "kolejny krok milowy we wzajemnej współpracy energetycznej".

Jak zapewniła minister Moskwa, "projekt idzie zgodnie ze ścieżką - decyzja środowiskowa jest projektowana, wbrew wszelkim obawom, wszelkie konsultacje środowiskowe z naszymi zagranicznymi partnerami, które odbywamy, kończą się pozytywnie" - zapewniła.

Wskazała, że kolejne etapy tych konsultacji są realizowane. "Projekt jest nie tylko zgodny z harmonogramem, ale (realizowany jest -PAP) w trybie przyspieszonym" - dodała.

Minister Moskwa zapewniła, że takie tempo zostanie utrzymane do końca realizacji projektu. "Tak, żebyśmy mogli co najmniej 3750 giga dostarczyć do polskiego systemu energetycznego w 2032 r. , a 2026 r. rozpocząć wspólną budowę" - wskazała.

