Minister Moskwa: punkty odbioru węgla istnieją już w każdym województwie

Proponowana ustawa o dystrybucji węgla przez samorządy nie reguluje kwestii transportu. Obecnie punkty odbioru węgla znajdują się w każdym województwie, nie ma konieczności odbioru surowca z portu - powiedziała w piątek na konferencji prasowej minister Anna Moskwa.

"Ustawa nie reguluje kwestii transportu, bo wchodzilibyśmy za daleko w relację miedzy dostawcą a odbiorcą" - podkreśliła minister klimatu i środowiska. Podczas piątkowej konferencji poświęconej projektowi rządowej ustawy o dystrybucji węgla przez samorządach, Anna Moskwa mówiła o m.in kwestiach logistycznych, w tym transportu surowca. Przypomniała, że zakup i dostawa węgla przez jednostki samorządowe "nie jest nowym doświadczeniem".

Szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska podkreśliła, że sposób transportu węgla uzależniony będzie od decyzji podmiotu zamawiającego, którym może być zarówno jeden samorząd lub ich grupa. Dodała, że projekt przewiduje "dofinansowanie dla samorządów w kwocie 500 zł do tony na organizację całego procesu". Zdaniem minister Moskwy zaproponowana suma będzie "kwotą wystarczającą" z uwagi na koszty koszty transportu i "dotychczasowe szacunki".

Minister stwierdziła, że ustawa ma "jeden duży atut". Wyjaśniła, że rząd zajął się nią z powodu oddolnej inicjatywy samorządów. "Samorządy zgłaszały się zarówno do PGG jak i PGE Paliwa jak i Węglokoksu, że chętnie by zakupiły węgiel dla swoich mieszkańców. W ostatnich trzech tygodniach było około 300 zapytań" - przekazała

Anna Moskwa zaznaczyła, że chociaż pojedyncze samorządy w przeszłości węgiel zamawiały, ale informowały sprawach związanych z formalnościami. "Zgłaszały nam, że wymaga to rejestracji, że są obowiązki akcyzowe, wątpliwości co do prawa zamówień publicznych. Dlatego poprosiły o ustawę, która by ułatwiła te wszystkie formalności i przyspieszała proces" - powiedziała. Szefowa MKiŚ dodała, że Ministerstwo Aktywów Państwowych obecnie pracuje nad listą najczęściej zadawanych pytań; resort ten ma przygotować "listę wskazówek dla samorządów, które mają wątpliwości jak ten proces zorganizować".

Minister Moskwa przypomniała, że węgiel nie jest zlokalizowany jedynie w pobliżu wybrzeża, ale znajduje się także w tzw. zsypiskach, do których surowiec zwożony jest przez PGG, PGE Paliwa oraz Węglokoks. "Zdarza się, że samorządy chcą dokonać odbioru bezpośrednio w porcie" - wskazała, ale jak zaznaczyła inne punkty odbioru "są już w każdym województwie". "Na pewno dla województw pomorskich miejscem odbioru będzie port" - uzupełniła.

Założenia projektu ustawy dotyczącej dystrybucji węgla przez samorządy wcześniej w czwartek prezentowali na wspólnej konferencji prasowej w Otwocku (woj. mazowieckie) premier Mateusz Morawieckiego i wicepremier Jacek Sasin. Jak zapowiedział szef rządu, węgiel dystrybuowany przez samorządy będzie mógł być sprzedawany w cenie do 2000 zł za tonę.

