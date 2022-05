Minister Moskwa: rewizja Polityki Energetycznej Polski uwzględnia wnioski MAE

Rewizja Polityki Energetycznej Polski, nad którą pracuje rząd, przewiduje już te elementy, na które w cyklicznym przeglądzie zwróciła uwagę Międzynarodowa Agencja Energii - powiedziała w czwartek minister klimatu Anna Moskwa po rozmowach z dyrektorem MAE Fatihem Birolem.

Polska jako członek Międzynarodowej Agencji Energii od 2008 roku, co 5 lat podlega przeglądom "In-Deep-Review", na podstawie których opracowywany jest specjalny raport. W maju MAE opublikowała przegląd polityki energetycznej Polski. Objął on wszystkie istotne kwestie związane z polską energetyką czyli: politykę energetyczną, politykę klimatyczną, efektywność energetyczną, energię odnawialną, innowacje, badania i rozwój w zakresie energetyki, energię elektryczną, węgiel, gaz ziemny, ropę oraz energię jądrową.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na wspólnej konferencji z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Fatihem Birolem podkreśliła, że rewizja Polityki Energetycznej Polski, nad którą obecnie trwają prace, uwzględnia wnioski, na jakie w raporcie wskazuje Agencja.

"Mimo, że raport powstawał przed wybuchem wojny, to pozostaje aktualny, co pokazuje, że polska polityka energetyczna została zaplanowana dobrze" - mówiła minister, przypominając, że celem PEP jest niezależność, suwerenność i dywersyfikacja. Jak zaznaczyła, w ramach rewizji polityki energetycznej planuje się zwiększenie w Polsce roli OZE.

Przypomniała jednocześnie, że wyznaczony przez KE cel OZE na 2020 rok w wysokości 15 proc. został ostygnięty (przekroczył 16 proc.). "Zdecydowanie chcemy postawić na odnawialne źródła energii i jednocześnie w tle niezmiennie w tle te stabilne źródła, czyli węgiel i gaz, a w przyszłości atom. Wszystko wskazuje na to, że 2033 r. tak jak deklarowaliśmy to będzie rok pierwszej produkcji (energii - PAP) z atomu" - wskazała.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii podkreślił, że Agencja od wielu lat przestrzegała przed tym do czego doszło obecnie jeśli chodzi o energetykę. Wielokrotnie zawracano uwagę, że Europa jest nadmiernie uzależniona od dostaw gazu z Rosji, co powinno zostać zrewidowane, a dostawy surowców energetycznych zdywersyfikowane.

Odnosząc się do Polski Birol podkreślił, że w przeciwieństwie do innych państw jest bardzo dobrze przygotowana do kryzysu energetycznego jednocześnie zwracając uwagę, że świat świat jest w środku pierwszego globalnego kryzysu energetycznego, który obejmuje wszystkie źródła energii - m.in. gaz, ropę, czy węgiel.

Szef MAE przypomniał, że jeśli chodzi o gaz to Polska posiada terminal gazowy LNG w Świnoujściu, w maju zaczął działać też interkonektor z Litwą. Dodał, że od października ma zacząć działać gazociąg Baltic Pipe. "Mam nadzieję, że będzie w pełni operacyjny do końca roku" - zaznaczył.

Birol mówiąc o przeglądzie polityki energetycznej podkreślił, że Polska bardzo wyraźnie zwiększyła udział instalacji fotowoltaicznych, szczególnie w sektorze mieszkaniowym. Zwrócił uwagę, że przyrost PV w Polsce był rekordowy w Europie. Od 2016 do 2021 roku moc PV w Polsce wzrosła z 0,2 GW do 7,7 GW.

Szef MAE dodał, że Polska ma ambitne plany jeśli chodzi o rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz uwzględnienie w miksie energetycznym energetyki jądrowej. Strategia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej przewiduje, że do 2040 roku 11 GW mocy zainstalowanej będzie pochodziła z offshore.

W raporcie zwraca się uwagę, że Polska podejmuje znaczące kroki w kierunku przekształcenia swojego miksu energetycznego, zwłaszcza w celu zmniejszenia dominującej roli węgla w produkcji energii elektrycznej i ogrzewaniu.

Międzynarodowa Agencja Energii w raporcie zawarła też kilka rekomendacji dla polskiego rządu związanych z transformacją energetyki. Jedną z rekomendacji jest ponowne rozważenie harmonogramu zamknięcia wszystkich elektrowni węglowych w celu realizacji zobowiązań Polski w zakresie realizacji celów unijnej polityki klimatycznej na rok 2030 oraz celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Agencja zwraca również uwagę na konieczność rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w celu zwiększenia udziału OZE, planowanej produkcji energii jądrowej oraz zwiększenia elektryfikacji przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw.

