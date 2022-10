Minister Moskwa: rozwiązania dla samorządów mają być kompletne do wtorku

Chcemy, aby projekt ustawy ws. pomocy dla samorządów dotyczący m.in. zamrożenia taryf został rozpatrzony przez rząd na wtorkowym posiedzeniu - przekazała w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że konsultacje w tej sprawie są na ukończeniu.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W czwartek odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami samorządów. Szef rządu zapowiedział, że przedstawione zostaną propozycje dotyczące zamrożenia taryf dla gmin oraz małych i średnich przedsiębiorców. Postaramy się zapewnić dużo tańszy prąd - zadeklarował.

Minister klimatu i środowiska w czwartek wieczorem w Radiu Plus wyjaśniła, że propozycje w tej sprawie są opracowywane przez kierowany przez nią resort, premiera Morawieckiego oraz wicepremiera Jacka Sasina.

"Cały czas rozmawiamy z samorządami. Ta część, którą teraz uzgadniamy, to zakres wsparcia, poziom mrożenia taryfy dla samorządów" - powiedziała szefowa MKiŚ.

Anna Moskwa przyznała, że rząd potrzebuje jeszcze trochę czasu, a to, co zostało wypracowane, przekazano samorządom. "Aby bardzo precyzyjnie dokonać tego zamrożenia, bo w samorządach poza tymi działaniami podstawowymi są też działania gospodarcze. Są samorządy, które mają np. franczyzowe stacje paliwowe, telefonie komórkowe" - mówiła.

Minister podkreśliła, że chodzi o wskazanie tych działalności samorządów, które wymagają rzeczywistego wsparcia. "Na pewno wiemy, że chcemy zamrozić taryfę na określonym poziomie, którego jeszcze nie doprecyzowaliśmy" - dodała.

Szefowa MKiŚ poinformowała, że "bardzo chcemy, żeby projekt (dot. wsparcia samorządów - PAP) znalazł się na Radzie Ministrów we wtorek". "Jeżeli Rada Ministrów będzie we wtorek, ale prawdopodobnie tak, to do wtorku rozwiązanie będzie kompletne" - zaznaczyła.

Anna Moskwa poinformowała ponadto, że po przyjęciu rozwiązań dla samorządów ministerstwo przedstawi projekt ustawy, która ma zapewnić odpowiedni poziom rekompensat dla dostarczających gaz.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl