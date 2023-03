Minister Moskwa: uzasadnienie TSUE do wyroku ws. lasów powinno być w najbliższych dniach

Uzasadnienie TSUE do wyroku w sprawie polskich lasów powinno się pojawić w najbliższych dniach - poinformowała w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że jest przestrzeń do dyskusji w sposobie wykonania tego wyroku.

W wydanym na początku marca br. wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo kwestionować przed sądem plany urządzenia lasu. Sprawa dotyczyła skargi skierowanej przeciwko Polsce przez Komisję Europejską.

Minister klimatu i środowiska pytana w czwartek w radiu Wnet, co dla Polski oznacza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie lasów, odpowiedziała: "Jeszcze uzasadnienia nie dostaliśmy. Ono powinno się pojawić. Będziemy mieli miesiąc na odniesienie się".

Podkreśliła, że "jest przestrzeń do dyskusji w sposobie wykonania tego wyroku". Dodała, że od wyroku TSUE nie ma odwołania.

W ocenie minister klimatu i środowiska wyrok TSUE dotyczy już wdrożonego w Polsce prawa, które daje obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych przy planach zagospodarowania lasów, "daje możliwość odwołania do sądu, czyli de facto coś, co stwierdza Trybunał już jest w polski prawie wdrożone zgodnie z obowiązującym prawem europejskim" - zaznaczyła Anna Moskwa, dodając, że to wynika z krótkiego uzasadnienia wyroku.

Jej zdaniem Trybunał "upomina się po raz kolejny o jeszcze większe prawa organizacji zielonych".

Minister Moskwa podkreśliła, że "na pewno apetyt gospodarczy na nasze lasy w Unii Europejskiej jest".

KE zarzuciła Polsce naruszenie przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej poprzez wprowadzenie do prawa krajowego przepisów, zgodnie z którymi "gospodarka leśna prowadzona w oparciu o dobrą praktykę nie narusza żadnych przepisów dotyczących ochrony przyrody na mocy ww. dyrektyw". Drugi zarzut dotyczył braku możliwości zaskarżenia do sądu przez organizacje ochrony środowiska planów urządzenia lasu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe zapowiedziały, że "Polska nie zgodzi się na wprowadzenie do prawa krajowego możliwości sparaliżowania gospodarki leśnej".

