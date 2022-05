Minister Moskwa uznaje działania Gazpromu wobec Niemiec za kolejny przykład szantażu gazowego

Działania Gazpromu wobec Niemiec są kolejnym przykładem szantażu gazowego - napisała w czwartek na twitterze minister klimatu iśrodowiska Anna Moskwa. Ta sytuacja wymaga solidarności i jeszcze większego zdecydowania w zakresie sankcji na Rosję - dodała.

"Działania Gazpromu wobec Niemiec są kolejnym przykładem szantażu gazowego. Ta sytuacja wymaga solidarności i jeszcze większego zdecydowania w zakresie sankcji na Rosję. Tylko konkretne działania państw UE mogą doprowadzić do zaprzestania działań wojennych zbrodniczego reżimu Putina" - napisała minister.

Wcześniej na konferencji prasowej minister Moskwa była pytana o komentarz do informacji Gazpromu, że nie będzie używać gazociągu jamalskiego do tranzytu gazu na zachód. W środę rosyjski rząd obłożył sankcjami europejskie spółki Gazpromu, w tym EuRoPol Gaz, w którym Gazprom ma 48 proc. udziałów. Moskwa była dopytywana, czy w związku z decyzją Rosjan będziemy mogli korzystać z rewersu na gazociągu jamalskim po to, by zaopatrywać się w gaz z Niemiec.

"Wczoraj w pakiecie wieczornym sankcji znalazł się zarówno EuRoPol Gaz jak i spółki niemieckie współpracujące z Gazpromem, co może oznaczać jakieś problemy dla strony niemieckiej. Ten gaz, który my mamy przez połączenie z Niemcami - to jest nie tylko gaz rosyjski, ale gaz z rynku - to są różne molekuły, które do nas płyną, nie tylko molekuły rosyjskie. Na wariant bez tego połączenia z Niemcami w naszych strategiach zarządzania też jesteśmy przygotowani" - powiedziała minister Anna Moskwa.

