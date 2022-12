Minister Moskwa: wkrótce ogłosimy nowy program wsparcia rozwoju OZE na polskiej wsi

Już wkrótce ogłosimy nowy program wsparcia rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na polskiej wsi - poinformowała w niedzielę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Bezpieczeństwo żywnościowe wymaga bezpieczeństwa energetycznego - zaznaczyła.

"Już wkrótce z ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem ogłosimy nowy program wsparcia rozwoju OZE na polskiej wsi" - napisała na Twitterze szefowa resortu klimatu. "Bezpieczeństwo żywnościowe wymaga bezpieczeństwa energetycznego" - dodała.

W niedzielę w Przysusze (woj. Mazowieckie) odbyło się Zgromadzenie Polskiej Wsi z udziałem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, rządu, rolników, przetwórców i handlowców. Przemawiający na nim wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podkreślał rolę odnawialnych źródeł energii dla rozwoju terenów wiejskich. "To jest po pierwsze bezpieczeństwo energetyczne, rozporoszone źródła energii. Po drugie OZE (są - PAP) nieobarczone opłatami emisyjnymi i po trzecie to są dodatkowe źródła dochodów w rolnictwie, co jest bardzo istotne" - zaznaczył.

Wskazał, że źródłem finansowania rozwoju OZE na terenach wiejskich mogą być pieniądze przekazywane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przeznaczone m.in. na inwestycje w fotowoltaikę, magazyny energii czy biogazownie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl