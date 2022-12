Minister Moskwa: wysłałam na Radę Ministrów znowelizowany projekt ustawy wiatrakowej

W poniedziałek wysłałam na Radę Ministrów nowelizację projektu ustawy wiatrakowej; zaktualizowana trafi do Sejmu - poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Naszą intencja jest, żeby jak najszybciej ta ustawa była procedowana - dodała.

Minister Moskwa podczas poniedziałkowej konferencji prasowej została zapytana, kiedy będzie gotowa ustawa wiatrakowa i co się z nią dzieje.

"Konsultacje tej ustawy trwały. Właściwie można powiedzieć, że się zakończyły. Co nie oznacza, że dalej nie będziemy o niej rozmawiać" - tłumaczyła minister. Jak wskazała, "jest oczywiste, że budzi ona zainteresowanie", np. rolników, sadowników, mieszańców wsi.

Minister poinformowała, że resort przygotował poprawkę, zgodnie z którą 5 proc. energii produkowanej przez lądową farmę wiatrową ma być przekazywane na rzecz społeczności lokalnej.

"Będziemy dokonywać nowelizacji na poziomie Rady Ministrów o tę zasadę 5 proc. i nowelizację w dniu dzisiejszym wysłałam. Więc ta zaktualizowana ustawa trafi do Sejmu. I w rękach Sejmu, co dalej się z nią będzie działo" - powiedziała szefowa MKiŚ.

Dodała, że "naszą intencja jest, żeby jak najszybciej ta ustawa była procedowana".

"To jest nasza ustawa, co do której jesteśmy przekonani. Jesteśmy przekonani też, co do rozwiązań w niej zawartych. Ona jest pomiędzy 500 metrów a 10H" - powiedziała Anna Moskwa.

