Minister Moskwa: zima zweryfikowała naszą politykę energetyczną

"Deklarowałam, że kiedy spotkamy się na wiosnę i Polacy powiedzą +sprawdzam+, to będzie moment ostatecznej weryfikacji tego, jaka jest polityka energetyczna. Zima zweryfikowała naszą politykę energetyczną, suwerenną, autonomiczną, przemyślaną i konsekwentną politykę energetyczną, która pozwoliła nam przetrwać zimę w każdym polskim domu, przedsiębiorstwie, szpitalu, łóżku i w każdej instytucji. Bo dbaliśmy o to, aby był gaz, energia, ciepło, w akceptowalnych cenach dla wszystkich obywateli i dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w kraju" - powiedziała w środę w Lublinie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

W Lublinie trwa rozpoczęta we wtorek III edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza.

Podczas wystąpienia Anna Moskwa wskazywała na to, że Polska mogła sobie poradzić z wyzwaniami zeszłego roku dzięki wieloletniej pracy, choć - jak dodała - "wysiłek ubiegłego roku był niezwykle istotny".

"Najważniejsze jest to, ze był to konsekwentny plan, zbudowany przez architektów naszej polityki energetycznej, naszej niezależności energetycznej. Wspomniany prof. Lech Kaczyński mówił, że energetyka jest i musi być filarem współpracy Trójmorza na rzecz bezpieczeństwa, że energetyka to obszar, który zostanie jako pierwszy zaatakowany, jeśli dojdzie do ataku na suwerenność, i to się sprawdziło w 2022 r. W tym roku, który był sprawdzianem dla całej Europy, sprawdzianem w różnym stopniu zdanym przez różne państwa, na pewno bardzo dobrze zdanym przez Polskę" - powiedziała Anna Moskwa.

Podkreśliła również konsekwentną realizację projektów, które zostały zaplanowane w 2015 r. Mówiła, że w tym czasie były "różne głosy ze strony UE" i były "zachęty do korzystania z gazociągów.

"Dzisiaj widzimy, że nie ma Nord Stream 1, Nord Stream 2, ale terminal LNG jest, funkcjonuje w pełnym wymiarze, zwiększa swoją przepustowość, a inne państwa w pośpiechu budują swoją infrastrukturę. My to rozpoczęliśmy lata temu, aby uniezależnić się od Rosji, aby dywersyfikować dostawy i dzięki temu możemy nadal planować konsekwentnie swoją politykę energetyczną" - dodała minister Moskwa.

