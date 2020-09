Minister: nasza gospodarka będzie bardzo szybko wychodzić z kryzysu

Patrząc łącznie na ten i przyszły roku myślę, że nasza gospodarka będzie bardzo szybko wychodzić z kryzysu spowodowanego pandemią – mówił w środę w Karpaczu minister finansów Tadeusz Kościński.

Szef resortu finansów ocenił podczas jednego z paneli dyskusyjnych zorganizowany w ramach odbywającego się w Karpaczu Forum Ekonomicznego, że Polska będzie mieć jedną na najpłytszych recesji w Europie i na tle innych krajów europejskich szybko z niej wyjdzie. Kościński przypomniał, że w tym roku - według szacunków resortu finansów - PKB Polski spadnie o 4,6 proc. "To konserwatywne założenie, podobnie jak przyszłoroczne prognoza około 4 proc. wzrostu PKB w Polsce" - powiedział Kościński.

Minister finansów podkreślił, że o polepszającej się kondycji polskiej gospodarki świadczą m.in. rosnące wpływy podatkowe w lipcu i - wstępnie - w sierpniu. "Podatki zaczynają być płacone nawet w większej skali niż rok temu" - powiedział.

Kościński ocenił, że płytsza recesja i szybsze z niej wychodzenie jest szansą na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

W tym kontekście minister wymienił łańcuchy dostaw towarów. "Pandemia pokazał, że dziś nie jest najważniejsza cena, ale pewność, że towar dotrze do odbiorcy" - powiedział. Kościński ocenił, że nastąpi "przetasowanie dostawców" i rynek zacznie ich szukać lokalnie. "To dla Polski ogromna szansa, by wejść i złamać te obecne ciągi dostawców"- powiedział.