Minister Nowak: dobra koniunktura przemysłu w końcówce ub.r. to pozytywne wejście gospodarki w 2022

Dobra koniunktura branży przemysłowej w końcówce ub.r. to pozytywne wejście polskiej gospodarki w 2022 r. i szansa na potwierdzenie prognozy ok. 5,5 proc. wzrostu w 2021 - podkreślił minister rozwoju i technologii Piotr Nowak komentując dane o PMI.

Jak podała w poniedziałek firma IHS Markit, PMI dla przemysłu wzrósł z 54,4 pkt w listopadzie 2021 r. do 56,1 w grudniu.

We wpisie na Twitterze Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaznaczyło, że grudzień był kolejnym miesiącem z poprawą nastrojów w polskim przemyśle. "Wbrew prognozowanym spadkom w grudniu 2021 indeks PMI wzrósł do 56,1 pkt. Mimo problemów z dostawami i rosnącymi kosztami, wzrosła produkcja oraz nowe zamówienia, w tym eksportowe" - wskazano.

Przytoczono przy tym komentarz ministra rozwoju Piotra Nowaka. "Dobra koniunktura branży przemysłowej w końcu ubiegłego roku to pozytywne wejście polskiej gospodarki w rok 2022. To również szansa na potwierdzenie naszych prognoz ok. 5,5 proc. wzrostu w 2021 roku" - ocenił szef MRiT.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl