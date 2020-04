Minister pracy: jest już ok. 340 tys. różnych wniosków o pomoc

Wpłynęło już ok. 340 tys. różnego typu wniosków o pomoc, przewidzianą w rządowymi pakiecie antykryzysowym - poinformowała we wtorek w Sejmie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodała, wnioski przekładają się na ok. 700 mln zł.

W Sejmie rząd zaprezentował we wtorek kolejny pakiet rozwiązań, składający się na tzw. drugą tarczę antykryzysową. Minister Maląg apelowała o szerokie poparcie tych propozycji.

Jesteśmy świadomi jak duży strumień pomocy jest potrzebny pracownikom i firmom, "tarcza" będzie dalej rozszerzana, aby każdy pracownik i pracodawca miał ochronę - mówiła Maląg.

Jak podkreślała, "na ten moment", do urzędów spłynęło już ok. 340 tys. wniosków o różnego rodzaju pomoc, przewidzianą w pierwszym pakiecie antykryzysowym. Wnioski dotyczą ok. 700 mln zł, a "tarcza" ta obowiązuje zaledwie kilka dni - podkreśliła Maląg.

Minister zaznaczyła, że najwięcej, bo 247 tys. wniosków dotyczy możliwości zwolnienia mikrofirm ze składek na ZUS, natomiast ok. 56 tys. wniosków dotyczy tzw. postojowego.

Wpłynęło też ok. 31 tys. wniosków o mikropożyczki, oraz ok. 3,5 tys. wniosków do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które - jak podkreślała Maląg - dotyczą ratowania ponad 100 tys. miejsc pracy.