Minister przedstawia ofertę dla biznesu. Ok. 60 mld zł m.in. na OZE

Nasza oferta dla biznesu na nowe rozdanie funduszy UE to ok. 60 mld zł - podał we wtorek na Twitterze resort funduszy i polityki regionalnej po spotkaniu "Liderzy rozwoju", na którym przedstawiciele rządu rozmawiali z przedsiębiorcami.

Jak podkreśliła, cytowana we wpisie szefowa ministerstwa, negocjujemy z Komisją Europejską jak je zainwestować.

"Potrzeby i pomysły firm są dla nas drogowskazem" - mówiła podczas warsztatów z przedsiębiorcami Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

Resort dodał, że "zdaniem przedsiębiorców warunkiem efektywnego wykorzystania funduszy unijnych i wdrażania innowacji jest przyjazny klimat do inwestowania w Polsce".

"Zwłaszcza w rozwój OZE i technologii sprzyjających ochronie środowiska" - czytamy.

We wtorek z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się spotkanie "Liderzy rozwoju", gdzie przedstawiciele rządu rozmawiali z przedsiębiorcami na Stadionie Narodowym.

Według szefa rządu krajowe firmy powinny rozwijać się w duchu "czterech i", czyli: inwestycji, instytucji, innowacji i internacjonalizacji.

Premier wyraził nadzieję, że dyskusja "będzie pewnym etapem na drodze do wypracowywania" koncepcji Polska Spółka Akcyjna, a jako wzór wskazał Deutschland AG.