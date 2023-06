Minister Puda: 441 mln zł unijnej dotacji do budowy trasy S1 Kosztowy – Bielsko-Biała (aktualizacja)

Umowę na 441 mln zł unijnej dotacji do budowy trasy S1 Kosztowy – Bielsko-Biała podpisały Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – poinformował w sobotę w Dankowicach (Śląskie) minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Jak zaznaczył, to ostatnia umowa o dofinansowanie dotycząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20 (POIiŚ). "To jedna z tych umów, które pozwalają sądzić, że te środki (POIiŚ - PAP) będą w najwyższym procencie wykorzystane" - zasygnalizował minister.

Wskazał, że warta ponad 2,2 mld zł inwestycja w odcinek trasy S1 Kosztowy - Bielsko-Biała będzie też finansowana w obecnej perspektywie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-27 (FENIKS); łączne europejskie wsparcie przekroczy 1 mld zł - wskazał Puda.

"To jest ostatnia w Polsce podpisywana umowa dotycząca POIiŚ - zakończenie pewnego historycznego momentu perspektywy finansowej, w której finansowaliśmy w Polsce autostrady, nowoczesne rozwiązania komunikacyjne. Teraz przystępujemy do nowej perspektywy w ramach programu FENIKS. To inwestycja o wartości ponad 2,2 mld zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich w całości wyniesie ok. 1,1 mld zł" - mówił Puda.

"To bardzo dobra informacja, że jest zapewnienie finansowania. W związku z tym wydaje się, że data 2025 jest realna i że w 2025 r. przejedziemy ten ponad 40-km odcinek Bielsko-Biała - Kosztowy" - ocenił szef MFiPR.

Wicedyrektor CUPT Sylwia Cieślak-Wilk zaznaczyła, że trasa S1 w obecnej sytuacji geopolitycznej, gdy większość ładunków będzie docierała do Polski przez Morze Bałtyckie, staje się istotna już nie tylko ze względów gospodarczych czy społecznych, ale również militarnych.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podkreślił, że odcinek S1 budowany na styku województw śląskiego i małopolskiego daje szansę na całościowy rozwój południa Polski. Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz zwrócił uwagę, że odcinek ten jest bardzo ważny m.in. dla mieszkańców Podbeskidzia: w drodze na północ pozwoli im na ominięcie zatłoczonej i korkującej się, kolizyjnej drogi krajowej nr 1 przez m.in. Pszczynę.

Nowy przebieg S1, równoległy do DK1 przez Pszczynę, wytyczono od Mysłowic po Bielsko-Białą i podzielono na cztery odcinki realizacyjne - trzy obejmują zasadniczy przebieg trasy, jeden to odchodząca od niej obwodnica Oświęcimia. Obecnie wszystkie odcinki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej (i obwodnica Oświęcimia) mają podpisane umowy na realizację, a łączna wartość tych umów to niemal 2,3 mld zł.

Jak wynika z zapowiedzi szefa katowickiego oddziału GDDKiA Marka Niełacnego, cała droga ma być gotowa pod koniec 2025 r., a przejezdna - jeszcze w 2024 r.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach: Pyrzowice-Podwarpie, Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także od Bielska-Białej do Przybędzy oraz od Milówki do Zwardonia.

Aby dokończyć arterię, potrzebne są m.in.: przebudowa i modernizacje do aktualnych standardów drogi ekspresowej odcinków od Podwarpia do Mysłowic. Od Mysłowic do Bielska-Białej powstaje nowy przebieg w formule "projektuj i buduj". Na południu regionu trwa budowa tzw. obejścia Węgierskiej Górki w ciągu S1.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl