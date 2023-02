Minister Puda dla "Rz": Podzieliliśmy się pieniędzmi z Unii

Pieniądze z polityki spójności nie są zagrożone – zapewnił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Minister funduszy i polityki regionalnej w rozmowie z czwartkową "Rzeczpospolitą" zapytany o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy odpowiedział, że trafią one do Polski. Jak wyjaśnił, po przegłosowaniu dwóch ustaw - ustawy o sądownictwie oraz ustawy wiatrakowej - złożony zostanie wniosek o płatność.

"Później KE ma do dwóch miesięcy na ocenę zapisów. Jeśli jednak będzie dobra wola po jej stronie, to może odbyć się to nieco szybciej. I trochę na to liczymy, ponieważ podczas wielokrotnych rozmów z KE informujemy o tych zapisach, więc nie będą one dla KE całkowitą nowością. Ale bywa, że kraje są różnie traktowane" - ocenił Puda, dodając, że liczy, że środki trafią do Polski w tym roku.

Na pytanie gazety, czy zasady dotyczące KPO mogą być zastosowane też do pieniędzy z polityki spójności odpowiedział, że nie ma na dziś żadnych informacji, że miałoby się to wydarzyć.

"Nieprawdziwe są informacje, powielane głównie przez opozycję, że środki z polityki spójności są zagrożone. Są natomiast dobre informacje. KE zaakceptowała nasze wszystkie nowe programy operacyjne, w tym 16 regionalnych i osiem krajowych. Wpłynął już ponad 1 mld euro zaliczek. Trwa dialog z KE dotyczący spełnienia tzw. warunków horyzontalnych, na 20 mamy jeszcze do spełnienia 4, które aktualnie podlegają dialogowi" - wyjaśnił minister.

Odnosząc się do konkursów na dotacje przypomniał, że pierwsze konkursy w krajowym programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) ogłoszone zostały 7 lutego, a ogłoszenie kolejnych planowane jest do końca I kwartału br.

Przekazał, że rząd w programach krajowych chce ruszyć jak najszybciej. Natomiast w przypadku programów regionalnych, jak tłumaczył, zależy to od władz województw. "Regiony będą dysponować 33,5 mld euro, czyli aż 44 proc. pieniędzy z polityki spójności" - dodał w rozmowie z "Rz".

