Minister Puda do młodych: obecnie administracja przypomina korporację

Obecnie administracja bardzo często przypomina korporację; można się rozwijać i tworzyć ścieżkę kariery - powiedział w poniedziałek w Bielsku-Białej minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas spotkania „Akcja inspiracja” z młodzieżą kończącą szkoły średnie.

"Akcja inspiracja" to seria spotkań z młodzieżą, które odbywają się w różnych miejscach Polski. Mają dawać możliwość zetknięcia się z liderami różnych dziedzin życia publicznego, przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, a także biznesu. Grzegorz Puda mówił o możliwości rozwoju zawodowego w administracji publicznej.

"Administracja wygląda obecnie całkowicie inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Urzędnicy pracowali głównie przy biurku, siedząc nad dokumentami i rozwiązując problemy. Teraz administracja bardzo często przypomina korporację. Nasze ministerstwo można do niej porównać. (…) Warto się zastanowić, co chcecie robić dalej? W naszym ministerstwie nie ma problemu, żeby się rozwijać, tworzyć ścieżkę kariery" - powiedział minister Puda.

Jak zaznaczył, dla młodych, którzy chcieliby związać przyszłość z administracją, jego ministerstwo ma programy stażowe. "Stażyści będą mogli wnikliwie poznać resort, który obejmuje wszystkie obszary życia. Warto wiedzieć, że każda sprawa, w którą zaangażowane są środki unijne, musi przejść przez nasze ministerstwo, a to oznacza, że większość inwestycji w kraju jest opiniowana lub przechodzi przez ręce urzędników naszego resortu. To naprawdę wielkie wyzwanie" - podkreślił Grzegorz Puda.

Minister dodał, że w administracji kierowanego przez niego resortu "ścieżka kariery jest stopniowa". "Większość osób, które zajmują obecnie stanowiska dyrektorskie pracują w resorcie wiele lat, znają poszczególne departamenty, problemy. (…) Pracuję z osobami, którzy nie są politykami, ale ekspertami. To wyjątkowe osoby doskonale znające temat funduszy europejskich" - zaznaczył Puda.

Szef resortu podkreślił, że takie spotkania, jak z młodzieżą w Bielsku-Białej, są ważne by inspirować młodzież, szczególnie najzdolniejszą i najlepiej wykształconą, by wybierała pracę w Polsce. "Jak widać dzisiaj po sali jest wielu młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać, kształcić, pozyskiwać nowe źródła inspiracji. (…) Z takich spotkań mogą wiele wynieść" - powiedział.

W bielskim spotkaniu uczestniczyło ponad 150 młodych, aktywnych ludzi kończących szkoły średnie. Jak mówili, chcą zdobywać staże, chcą się dowiedzieć, gdzie i jak się mogą rozwijać.

"W spotkaniu w Bielsku-Białej uczestniczyli między innymi też żołnierze sił specjalnych Wojska Polskiego, by zainspirować młodzież do podejmowania kariery także w mniej oczywistych branżach" - powiedział Michał Maurycy Mazur, założyciel Our Future Foundation, która jest organizatorem "Akcji inspiracji".

