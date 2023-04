Minister Puda: innowacje i przedsiębiorczość najważniejszą siłą napędową gospodarki

Innowacje i przedsiębiorczość są najważniejszą siłą napędową gospodarki – na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Poprawiają jakość życia i świadczonych usług oraz bezpieczeństwo obywateli – mówił w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Szef resortu funduszy w piątek wieczorem uczestniczył w regionalnej gali nagród Orły "Wprost", która odbyła się w Bielsku-Białej.

Minister podkreślił, że "polskiemu rządowi zależy na tym, aby Polska była w pierwszej lidze krajów, które prężnie się rozwijają". "Uważam, że to się uda, jeżeli zrozumiemy i docenimy wartość innowacji oraz jej ogromne znaczenie w rozwoju współczesnej cywilizacji" - powiedział Grzegorz Puda cytowany w komunikacie służb prasowych resortu funduszy.

Jak podkreślił, "innowacyjność potrzebuje wsparcia i ono będzie płynęło do polskich firm". "Takim przykładem jest województwo śląskie, które w najbliższych latach będzie miało do dyspozycji największe środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wśród wszystkich polskich regionów" - zaznaczył Puda.

Województwo w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 otrzyma ponad 5,1 mld euro.

Jak zauważył minister Grzegorz Puda, "kluczem do rozwoju małych ojczyzn jest także skuteczna współpraca środowisk naukowych i biznesu". "Efekty tej współpracy mogą uczynić takie miasta jak Bielsko-Biała jeszcze nowocześniejszymi i bezpieczniejszymi. Przyczyniają się do tego również - co zawsze podkreślam - polskie wynalazki, które powinny zasilać polską gospodarkę" - dodał.

Podczas gali Orły "Wprost" otrzymali: śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, poseł Grzegorz Matusiak, prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Jarosław Mazur, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek, rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, wokalista Ireneusz Dudek i prezes siatkarskiego Bialskiego Klubu Sportowego Aleksandra Jagieło.

Nagrody otrzymały także Zakłady Tłuszczowe Bielmar z Bielska-Białej, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, zespół regionalny Magurzanie z Łodygowic, a także Przetwory z Ogródka Dziadunia z firmy Premium Foods.

Orły przyznaje tygodnik Wprost we współpracy z resortem funduszy i polityki regionalnej. Nawiązują do wyróżnienia, które otrzymał jego wydawca - Michał Maciej Lisiecki, od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, "że w codziennej działalności dowiódł, iż prowadząc biznes, można nieść białoczerwoną flagę wysoko, być patriotą i działać na rzecz Polski".

Gala w województwie śląskim odbyła się w ramach VII edycji nagrody.

