Minister Puda: linia kolejowa Bielsko-Biała – Skoczów będzie modernizowana

PKP Polskie Linie Kolejowe zrewitalizują linię 190 na odcinku z Bielska-Białej do Skoczowa, jako połączenie Śląska Cieszyńskiego z Krakowem - mówił w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Pierwszy pociąg może tamtędy przejechać w 2030 r.

"To z jednej strony inwestycja o znaczeniu regionalnym, a z drugiej w zwiększenie bezpieczeństwa ogólnokrajowego. Był czas, gdy podczas powodzi zalało tory na szlaku z Bielska-Białej do Katowic. Wówczas wykorzystywany był odcinek do Skoczowa. Potem, przez 14 lat nie był on w ogóle wykorzystywany" - mówił Grzegorz Puda. Jak dodał, teraz trasa wybudowana zostanie praktycznie od nowa. PKP PLK zrewitalizują odcinek linii 190 jako połączenie Śląska Cieszyńskiego z Krakowem. Przywrócona zostanie możliwość dojazdu koleją z Bielska-Białej do Skoczowa, a tym samym bezpośrednio do Cieszyna lub Wisły - poinformował.

Zarówno minister Puda, jak i Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej i szef stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, zrzeszającego samorządy z południa województwa śląskiego, które było wnioskodawcą rewitalizacji przyznali, że pierwszy pociąg na zmodernizowaną trasę może wyjechać w 2030 roku.

Zdaniem ministra, modernizacja linii wypełnia lukę komunikacyjną. "Wielu mieszkańców wskazuje, iż praktycznie nie ma komunikacji zbiorowej. Głównie obsługują ją prywatne firmy transportowe. Kolej stanie się alternatywą. Mieszkańcy będą mogli bezpiecznie i szybko przedostać się z Bielska-Białej do Cieszyna czy do Ustronia lub Wisły" - mówił. Dodał, że modernizacja 22-km odcinka ma kosztować ok. 350 mln zł netto. "85 procent potrzebnej kwoty pochodziło będzie z Programu Kolej+" - powiedział. Resztę sfinansują samorządy, w tym województwo śląskie.

Zmodernizowane zostaną tory i sieć trakcyjna, przebudowanych będzie kilkadziesiąt obiektów inżynieryjnych, przejazdów i przejść kolejowych - wymienił minister Puda. "Pociągi pojadą z większą prędkością, do 100 km na godzinę" - dodał. Jak mówił, na trasie powstaną nowe przystanki kolejowe. "Niektóre zostaną odbudowane. Możliwe są też drobne relokacje, bo czasy się zmieniły i nie wszędzie, gdzie niegdyś przystanki były, można je pozostawić" - wskazywał.

Minister przypomniał, że w regionie modernizowane są inne szlaki kolejowe, m.in. z Trzebini przez Oświęcim do Czechowic-Dziedzic, z Będzina przez Katowice - Czechowice-Dziedzice i Skoczów do Wisły, do granicy z Czechami w Zebrzydowicach lub granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Rewitalizowany jest dworzec w Czechowicach-Dziedzicach. Modernizowana jest linia w Krakowa do Bielska-Białej przez Wadowice i Andrychów. "W tej sytuacji nie można było nie zabiegać o ostatni fragment, który połączy Bielsko-Białą ze Skoczowem" - powiedział.

Modernizacja linii 190 z Bielska-Białej do Skoczowa jest niezbędna - przekonywał starosta bielski Andrzej Płonka. "To praktycznie łącznik między Cieszynem i Krakowem" - wskazał. Natomiast prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski podkreślił, że to jedna z kluczowych inwestycji. "To sieć nie tylko subregionalna, ale też międzynarodowa w kierunku na Cieszyn i do granicy z Czechami" - powiedział.

Mirosław Sitko, burmistrz Skoczowa, które leży w centrum powiatu cieszyńskiego, gdzie zbiegają się drogi z Bielska-Białej do Cieszyna i ze Śląska w Beskidy przyznał, że to miasto "totalnie zakorkowane". "Przejazd przez Skoczów w weekend to koszmar. (…) Kolej może rozładować korki" - wskazał.

Modernizacja ma zostać przeprowadzona w oparciu o studium planistyczno-prognostyczne, które powstało na zlecenie stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka. Plany obejmują budowę praktycznie od nowa nawierzchni torowej, budowę lub modernizację kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych, przejazdów i przejść kolejowych, ale także utworzenie nowych przystanków kolejowych: Skoczów Bajerki II, Bielsko-Biała Osiedle Polskich Skrzydeł, Bielsko-Biała Stare Bielsko, Bielsko-Biała Listopadowa. Pociągi pojadą znacznie szybciej. Między Bielskiem-Białą a Skoczowem każdej doby kursować ma co najmniej osiem par pociągów.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka tworzy 41 jednostek: miasto Bielsko-Biała, powiaty bielski, cieszyński i żywiecki, a także wszystkie gminy na tym terenie. Mieszka tam ponad 650 tys. osób.

