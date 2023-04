Minister rolnictwa: będą kolejne transze na skup zboża przez RARS

Kolejne transze pomocy przy skupie zbóż przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) - zapowiedział w niedzielę w TVP1 minister rolnictwa Robert Telus. Przypomniał, że jak dotąd rząd przeznaczył na ten cel 600 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Skup przez RARS już jest uruchomiony. Tutaj jest przeznaczone z budżetu państwa 600 mln zł na skup zboża od polskich rolników. Mam nadzieję, że będzie to szybko zrealizowane. Później będą kolejne transze" - powiedział minister Telus w niedzielę.

W sobotę przed świętami wielkanocnymi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych poinformowała, że rozpoczęła skup pszenicy konsumpcyjnej polskich producentów.

Rząd przeznaczył 600 mln zł z budżetu na pomoc rolnikom w formie dopłaty do sprzedanej tony zboża. W zależności od województwa dopłata sięga od 150 do 250 zł/t. Do tego jest obiecane z rezerwy kryzysowej UE 29,5 mln euro. Drugie tyle dołoży budżet krajowy.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl