Minister rolnictwa: coraz głośniej mówi się, że dużo zboża rosyjkiego płynie od południa Europy

W gronie polityków z różnych krajów coraz głośniej mówi się, że bardzo dużo zboża rosyjskiego płynie od południa Europy np. Portugalii, Hiszpanii, Włoch, przez co zaburza się cena zboża w Europie – mówił w czwartek minister rolnictwa Robert Telus.

Minister rolnictwa pytany był w czwartek w TV Trwam o kwestię eksportu ukraińskiego zboża z Polski za granicę. "Naszym podstawowym działaniem jest to, żeby rolnicy opróżnili swoje spichlerze. I w pewnym stopniu się to dzieje" - stwierdził Telus, zwracając uwagę na dopłaty, które mogą uzyskać.

"Chcemy, żeby rolnicy wiedzieli, że będzie im się to w miarę opłacało - bo nie będą mieć tak wielkich strat - dlatego chcemy, żeby sprzedali to zboże. I to działa, bo sporo rolników sprzedaje w tej chwili zboże, bo chce skorzystać z tych dopłat" - dodał szef resortu rolnictwa.

Podkreślił, że jest również zainteresowanie firm skupujących zboże. Jako przykład podał, że jedna z dużych firm z którą się spotkał w środę przekazała, że może jeszcze wyeksportować dużo więcej zboża niż obecnie. "Też widzą pewien ruch. Sama ta firma miała kilka dni temu szczyt skupowania w Polsce - ok. 50 tys. ton dziennie, przedwczoraj mieli 40 tys. - to ładnie ruszyło" - ocenił minister rolnictwa.

Zwrócił uwagę jednak, że z drugiej strony spowodowało to również "jeszcze dalej idący spadek ceny zboża". Jak wyjaśnił, spadła znowu cena zboża w Paryżu. "Giełda w Paryżu jest pewnym wyznacznikiem - jak spada tam cena na giełdzie, to spada w całej Europie, a nawet na świecie. I to jest dla nas niepokojące. To niebezpieczna rzecz, bo jak dalej zacznie spadać - to znowu te 400 zł, które dopłacamy do tony plus jeszcze transport 200, 150 i 100 zł do tony dopłacamy - to znowu rolnikowi zacznie brakować, żeby to mógł sprzedać" - powiedział Robert Telus.

Minister zapytany został również, czy powodem spadku ceny zboża w Europie może być napływ rosyjskiego zboża np. przez Morze Czarne. "Spotykając się z politykami z różnych krajów, to coraz głośniej mówi się, że bardzo dużo zboża rosyjskiego - bezpośrednio, czy pośrednio przez inne kraje - płynie do Europy od południa, tutaj mówimy o Portugalii, Hiszpanii, Włoch, przez co też zaburza tę cenę zboża w Europie" - wyjaśnił minister.

"Tutaj embarga podobno na zboże, produkty spożywcze z Rosji nie ma. To zboże z Rosji jest po pierwsze tańsze, a po drugie - nie jestem pewien do końca - czy to jest rosyjskie zboże, czy ukraińskie zboże z terenów zagarniętych. Istnieje podejrzenie, że Rosja handluje nie swoim zbożem" - stwierdził Telus.

Zwrócił uwagę na fake newsy pojawiające się w przestrzeni publicznej. Odniósł się m.in. do kwestii "zalewania" Polski produktami ukraińskimi. Jako przykład wskazał miód. Podał, że w 2021 roku sprowadzono z Ukrainy 17 tys. ton miodu, a w 2022 - 10,7 tys.

"W przypadku mięsa drobiowego tutaj wzrosło, ale nie jest to w tej chwili taka sytuacja, że już jest pożar. W 2021 roku mieliśmy sprowadzone 13,2 tys. ton, a w 2022 r. - 21,3 tys. Jest to wzrost, ale nie taki, żebyśmy się bardzo obawiali" - ocenił minister.

Telus przyznał, że jest problem z malinami i owocami miękkimi, bo w chłodniach znajduje się maksymalna ilość mrożonek. "Przychodzi nowy sezon i musimy podjąć pewne działania. Ja rozmawiam z branża owocową i szukamy wspólnego rozwiązania. Jest też problem z sokiem jabłkowym, bo w 2021 roku wpłynęło go 5,7 tys. ton, a w 2022 - 37 tys. ton. Mówię to po to, żeby pokazać, że my to monitorujemy, a nie jak niektórzy mówią, że to niekontrolowany wpływ" - podkreślił minister Telus.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl