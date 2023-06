Minister rolnictwa liczy na przedłużenie zakazu wwozu zboża z Ukrainy poza 15 września

Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział rozmowy i negocjacje z Komisją Europejską ws. dalszego przedłużenia zakazu wwozu zboża z Ukrainy do 5 krajów UE, w tym Polski. W poniedziałek KE zgodziła się na przedłużenie zakazu do 15 września.

Zakaz wwozu czterech zbóż do pięciu krajów przygranicznych do 15 września to dobra informacja, daje to czas do rozmów i negocjacji ws. dalszego przedłużenia tego zakazu - oświadczył Telus na konferencji prasowej. Jak przypomniał, Polska wnioskowała o zakaz do końca tego roku.

Telus wyraził jednocześnie nadzieję, że jeszcze w poniedziałek opublikowane zostanie odpowiednie unijne rozporządzenie, i od wtorku nie będzie można dodatkowo wwozić zboża zakontraktowanego przed 2 maja.

Minister rolnictwa poinformował też, że pomiędzy pięcioma tzw. krajami przyfrontowymi prowadzone są rozmowy o wprowadzeniu pewnej elastyczności w restrykcjach importowych z Ukrainy. Chodzi o to, aby można było dopisywać albo wykreślać z listy pewne produkty, np. owoce miękkie - wyjaśnił Telus. Będziemy na ten temat rozmawiać z KE - dodał.

