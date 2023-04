Minister rolnictwa: polski rząd pomaga rolnikom, mimo że Unia Europejska tak wolno działa

Polski rząd pomaga rolnikom, mimo że Unia Europejska tak wolno działa - powiedział w sobotę podczas konwencji PiS minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Zapowiedział uruchomienie 2 proc. kredytu dla rolników oraz utrzymanie dopłaty do nawozów.

Telus podczas poświęconej rolnictwu konwencji PiS we wsi Łyse (powiat ostrołęcki) wymieniał działania pomocowe rządu dot. rolnictwa.

"Już pewne działania są podjęte. Pewne działania, które ogłosił wicepremier Henryk Kowalczyk, we wcześniejszych dniach. Chcę je tylko przypomnieć - 600 mln zł przekazane dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na skup zboża od polskich rolników. 600 mln zł to pomoc dla rolników, którzy sprzedali już swoje zboże, ale sprzedali w złej cenie. To już jest ogłoszone. Od piątku można złożyć wnioski, dlatego wszystkich rolników zachęcam do tego" - mówił Telus.

Jak wskazał, "Unia Europejska potrzebowała aż siedem tygodni, by wyrazić zgodę Polsce, by Polska z naszego budżetu, własnego, pomogła polskim rolnikom". "My to robimy, mimo że Unia Europejska tak wolno działa" - podkreślił.

"400 mln zł dopłaty do transportu polskich zbóż i kukurydzy, rzepaku. Mówimy o tym, że są tereny, regiony, które są daleko od portu, dlatego tu również program, który ogłosił wicepremier Kowalczyk, już jest realizowany" - powiedział.

Mówił także o "kredytach dla rolników". "Wiemy w jakiej sytuacji są teraz rolnicy, dlatego uruchamiamy kredyt dla rolników, 2 proc., żeby pomóc właśnie w tej trudniej sytuacji" - zapowiedział szef ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi.

Podkreślił, że dopłaty do nawozów dla rolników będą utrzymane. "Będziemy kontynuować tą dopłatę, bo wiemy w jakiej cenie rolnicy musieli kupić nawozy. Cena wynikała z tego, że Putin podnosił cenę gazu i dlatego polski rząd nie ucieka od tego. Polski rząd będzie pomagał w tej dopłacie do nawozów" - zapewnił Telus.

Powtórzył także zapowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Dopłata do wyrównania ceny, która powinna się nam opłacać, przynajmniej te 1400 zł za pszenicę. To jest cena, której rolnicy oczekują, wychodzimy naprzeciw potrzebom rolników, będzie taka cena. Dopłata do tego, aby ta cena minimalna 1400 była za zboże" - powiedział minister rolnictwa.

