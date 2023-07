Minister rolnictwa: przeznaczyliśmy 15,4 mld zł na pomoc dla polskich rolników

Przeznaczyliśmy 15,4 mld zł na pakiet pomocy dla polskich rolników, jest to historyczne wsparcie - podkreślił we wtorek na Twitterze minister rolnictwa Rober Telus. Z załączonego wykresu wynika, że najwięcej środków trafiło na dopłaty do nawozów.

Według wykresu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wypłacone i realizowane wsparcie dla rolników w związku z wojną na Ukrainie to 15,425 mld zł, z czego 2,6 mld zł w 2022 r., 10,036 mld zł w tym roku i 2,789 mld zł w kolejnych latach.

Najwięcej środków trafiło na dopłaty do nawozów: 4,7 mld zł na dopłaty do nawozów zakupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja tego roku i 2,6 mld zł na dopłaty do nawozów zakupionych od 1 września 2021 do 15 maja 2022 r.

2,778 mld zł skierowano na kredyty płynnościowe. Rolnicy mogą się o nie ubiegać w bankach współpracujących z ARiMR. Są to: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank SA, BNP Paribas Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Santander Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.

2 mld zł to kwota pomocy dla producentów pszenicy i gryki, którzy sprzedali ziarno po 15 kwietnia tego roku. 600 ml zł trafiło na pomoc dla producentów pszenicy, gryki i kukurydzy, którzy sprzedali ziarno między 1 grudnia 2022 r. a 14 kwietnia tego roku.

Na kredyty skupowe zarezerwowano 781 mln zł, na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - 616 mln zł, na program Locha plus - 500 mln zł, dopłaty do transportu zboża do portów - 400 mln zł, a dopłaty do materiału siewnego - 210 mln zł. Według podanych przez resort rolnictwa informacji, te cztery programy są w trakcie procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej. Ponadto 240 mln zł skierowano na pomoc dla firm, które skupiły mokrą kukurydzę.

