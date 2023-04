Minister rolnictwa: z listy produktów rolnych z zakazem wwozu do Polski wykreślono konie

Z listy produktów rolnych objętych zakazem przywozu z Ukrainy do Polski zostały wykreślone konie - powiedział w piątek minister rolnictwa Robert Telus. Podkreślił też, że rządowi zależy na skupie polskiego zboża od polskiego rolnika.

W piątek około godz. 2 w nocy w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie umożliwia tranzyt towarów rolnych z Ukrainy przez polskie terytorium i utrzymuje zakaz wwozu do Polski z Ukrainy m.in. zbóż, cukru, suszu paszowego, nasion, chmielu, owoców i warzyw.

Podczas konferencji prasowej po piątkowym posiedzeniu rządu minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus został zapytany, czy wykaz produktów rolnych objętych zakazem przywozu z Ukrainy będzie zmieniony.

Szef MRiRW poinformował, że na tę chwilę lista zostaje taka, jaka jest. Zwrócił uwagę, że w porównaniu z rozporządzeniem z 15 kwietnia w nowym rozporządzeniu z listy produktów rolnych objętych zakazem przywozu z Ukrainy do Polski wykreślone zostały konie.

Telus został też zapytany, czy będzie górny limit dopłat do pszenicy i zboża, i czy rolnik mający 300 ha będzie mógł przywieźć nieograniczoną ilość zboża do skupu.

Minister rolnictwa podkreślił, że rządowi zależy na tym, by to było zboże od polskiego rolnika. "Dlatego to będzie płacone przez ARiMR i będzie uzależnione od wniosku obszarowego, który złożył rolnik, a tam jest dokładnie zapisane, na jaką powierzchnię. Jeżeli rolnik Telus ma 10 ha obsianej pszenicy, to nie będzie mógł przywieźć do skupu 300 ton pszenicy, tylko będzie mógł przywieźć 10 razy 5,5. To jest 55 ton, i to będzie kontrolowane. O to nam chodziło, by skupować zboże polskie i od polskiego rolnika" - powiedział Telus.

Podczas konferencji padło też pytanie o przepustowość polskich portów w kontekście eksportu nadwyżki zboża z rynku.

Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział, że na ostatnich dwóch sztabach kryzysowych związanych z rolnictwem szczegółowo rozmawiał o przepustowości polskich portów z wiceministrem infrastruktury, pełnomocnikiem rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Markiem Gróbarczykiem, a także z szefem MI Andrzejem Adamczykiem oraz z odpowiedzialnym za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei wiceministrem Andrzejem Bittelem "jeśli chodzi o dowóz do portów i określona została ta przepustowość na co najmniej 1 mln ton z możliwością powiększenia tej przepustowości".

"Jeśli ten wywóz z magazynu rozpocznie się w miarę szybko, przez najbliższe trzy miesiące jesteśmy w stanie wywieźć 3-4 mln ton. A pamiętajmy, że Kłajpeda prosi wręcz o to, żeby właśnie tam również, przez ten port wywozić, są inne porty możliwe. Możliwości wywozu nie są najważniejszym dzisiaj i najtrudniejszym wąskim gardłem" - zaznaczył premier.

Minister Telus odnosząc się do tej kwestii wskazał, że odbył w ministerstwie rolnictwa kilka spotkań z eksporterami.

"I oni mówią tak: jeżeli chodzi o logistykę, ona jest zawsze ważna, tutaj trzeba to dopracować. Zresztą mamy to doświadczenie, jeżeli chodzi o węgiel. Ale zgłaszali nam od samego początku jedną rzecz: polscy rolnicy nie chcą sprzedawać zboża, bo jest za tanie - i tym programem (zaprezentowanym podczas piątkowej konferencji - PAP) właśnie chcemy uruchomić skup, tzn. chcemy uruchomić to, co jest wąskim gardłem - żeby polskiego rolnika zachęcić do sprzedaży zboża, żeby opróżnić te magazyny" - zaznaczył minister.

