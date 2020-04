Minister rozwoju dla WNP.PL o odmrażaniu gospodarki i Tarczy 3.0. Oto szczegóły

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnym etapie odmrażanie gospodarki w Polsce. Po weekendzie majowym łatwiej będzie zrobić zakupy, pójść do galerii sztuki czy wyjechać na krótki wypoczynek do hotelu. Zapewniona będzie też opieka dla dzieci. Z Jadwigą Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju rozmawiamy o tym, czego będzie się wymagało od przedsiębiorców, którzy od 4 maja zaczną wracać do w miarę normalnego prowadzenia swojego biznesu.

Pracownik z zagranicy

Uproszczenie biurokracji

W „Rządowej ławie” poruszamy też kwestie nowych, procedowanych właśnie rozwiązań.Tarcza 3.0 przewiduje m.in., że cudzoziemcy mogliby podjąć pracę sezonową bez konieczności uzyskania zezwolenia. Zapis ten jest skierowany przede wszystkim do pracowników z Ukrainy.- Dziś trudno nam powiedzieć, ilu rąk do pracy będziemy potrzebowali. Nie zmienia się nic, jeśli chodzi o kwarantannę osób przyjeżdżających do Polski do pracy – podkreśla minister Emilewicz.Jadwiga Emilewicz podkreśla, że wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracują nad uproszczeniem wniosków i przepisów, które wypełnić muszą obecnie przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie od rządu.Przypominamy w rozmowie z wicepremier sytuację z Wrocławia, gdzie żaden wniosek o pomoc z tarczy nie został we Wrocławiu zaakceptowany ponieważ w opinii Powiatowego Urzędu Pracy wszystkie złożone dokumenty zawierały błędy .- Pojawiają się różnice interpretacyjne w urzędach pracy. Wspólnie z minister Maląg przygotowaliśmy takie interpretacje wiążące – odpowiada.Uściślono m.in. kwestie udzielania wsparcia dla przedsiębiorców działających na terenie kilku województw oraz co w przypadku, gdy firma wraca do normalnego działania szybciej niż deklarowała w złożonym już wniosku.