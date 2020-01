Minister rozwoju: Eksport i inwestycje wesprą wykonanie budżetu

Wykonanie budżetu bez deficytu jest realne - mówi w rozmowie z WNP.PL minister rozwoju Jadwiga Emilewicz i zapowiada wsparcie dla samorządów i uregulowanie rynku odpadów.

Raczej myślimy o stabilnym mechanizmie wsparcia inwestycji na przykład poprzez wsparcie wkładu własnego przy inwestycjach realizowanych ze środków europejskich. Ale dopiero zaczynamy na ten temat rozmowę i mam nadzieję, że znajdziemy dla tej sprawy ponadpartyjne porozumienie, bo w Sejmie jest wielu samorządowców.To prawda, ale pojawiają się pewne nowe elementy stałe, które zwiększają wpływy budżetowe i to w większym stopniu niż szacowaliśmy wprowadzając dane rozwiązania. Takim przykładem może być uszczelnienie obrotu paliwami – wpływy okazały się znacznie wyższe niż wstępne szacunki.Jest jeszcze parę takich obszarów. Jednym z nich, za który odpowiadam, jest uszczelnienie obrotu śmieciami w Polsce. Mamy tu do czynienia z ogromną szarą strefą, o czym mówiło bardzo wielu ekspertów. Polska jest obecnie jednym z największych importerów śmieci w Europie, a z drugiej strony wiemy, co się dzieje z około 20 proc. śmieci. Pozostałe gdzieś giną – w polskich lasach, na nielegalnych wysypiskach. Wprowadzamy więc wspólnie z Krajową Administracją Skarbową element uszczelnienia tego obrotu. I podkreślamy – to nie będzie skutkowało wzrostem ceny dla indywidualnych klientów, ale sprawi, że uczciwy przedsiębiorca będzie miał się dobrze, a ten nieuczciwy albo wyjdzie z szarej strefy, albo zniknie. I wpływy z tego tytułu będziemy szacowali bardzo ostrożnie, licząc, że ostatecznie okażą się znacznie wyższe.Ustawa już została wpisana do planu pracy Rady Ministrów. Chcemy być z tym nowym systemem gotowi na połowę roku.