Minister rozwoju: epidemia koronawirusa może znacznie obniżyć wzrost PKB

Według dzisiejszych szacunków, epidemia koronawirusa może obniżyć polski wzrost PKB w 2020 r. o 0,5-1,3 pkt proc. - oświadczyła w poniedziałek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jak zaznaczyła, mimo tego nie można mówić o kryzysie ani recesji.

Z całą pewnością możemy powiedzieć jedno: nie wiemy, jaki ostatecznie będzie miała wpływ na gospodarkę - mówiła minister.

Minister Podkreśliła, że rząd przygląda się sytuacji i dziś można szacować, że negatywny skutek epidemii dla wzrostu PKB w 2020 r. może wynieść od 0,5 do 1,3 pkt proc. "Ale ciągle polska gospodarka rozwija się szybko. Nie można mówić o kryzysie ani recesji" - zaznaczyła minister rozwoju, dodając, że nawet z negatywnymi skutkami epidemii wzrost PKB będzie w tym roku na poziomie co najmniej 2 proc.

"W efekcie intensywnych spotkań oraz kilkudniowej narady ze wszystkimi przedstawicielami polskich instytucji rozwoju: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Polskim Funduszem Rozwoju, Agencją Rozwoju Przemysłu, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Zamówień Publicznych przygotowaliśmy pierwszy pakiet, który chcielibyśmy ująć w (...) specustawie, który przedstawimy państwu, jako zamknięty projekt na początku przyszłego tygodnia" - powiedział na konferencji prasowej Emilewicz.

Jak dodała, to "profilaktyczny katalog działań dla przedsiębiorców"."W pierwszej kolejności - tak jak szacujemy - największe straty będą ponosiły szeroko rozumiana branża turystyczna. (...). Wiemy, że są firmy, które rejestrują nawet 80 proc. anulacji imprez w których udział mieli wziąć turyści" - mówiła.Druga branża - to szeroko rozumiana branża transportowa.

Jak dodała, katalog działań będzie wymagał zmiany kilku ustaw.

"Część z nich będzie wymagała zmiany kilku ustaw i taką pakietową ustawę (...) na początku przyszłego tygodnia przygotujemy. Część już jest wdrażana, bo wymaga wewnętrznych zmian regulaminowych m.in. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy w Krajowej Administracji Skarbowej, w urzędach skarbowych - w tych miejscach one także są już wdrażane" - powiedziała.



"Jesteśmy przygotowani do tego, aby dać bezpieczeństwo i spokojną ścieżkę przejścia przez ten trudniejszy dla polskiej, dla europejskiej, dla globalnej gospodarki czas" - powiedziała na konferencji prasowej Emilewicz.

BGK udostępni tanie pożyczki

Elementem poprawiającym płynność finansową firm będą tanie pożyczki i gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego - powiedziała na konferencji prasowej we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.



Minister poinformowała, że w specustawie, która ma pomóc firmom w zwiazku z epidemią koronawirusa znalazły się rozwiązania elementy poprawiające ich płynność finansową. "To przede wszystkim tanie pożyczki i gwarancje, źródłem ich finansowania będzie Bank Gospodarstwa Krajowego" - poinformowała minister.



"Z jednej strony rozszerzamy zakres pomocy de minimis - to ta pomoc, która jest w najprostszych regułach i warunkach udzielana dzisiaj przez sektor bankowy małym i średnim firmom. Dzisiaj wartość pożyczki i gwarancji udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego nie przekracza 60 proc. wartości udzielanej pożyczki - chcemy zwiększyć tę kwotę do 80 proc. a całkowitą wartość z 200 tys. euro podnieść do 500 tys. euro" - zaznaczyła.



"Ponieważ jest to nowy schemat pomocy publicznej, jestem już po rozmowie z panią komisarz Margarethe Vestager. Przedstawiałam te projekty, one bardzo szybko zostaną notyfikowane w Komisji Europejskiej" - powiedziała Emilewicz.

Będzie też wsparcie z FGŚP

1 mld zł wsparcia otrzymają pracodawcy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którzy znajdą się w trudnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - powiedziała we wtorek na konferencji Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

"Procedury, które zostały opracowane i wdrożone zadziałały, dlatego możemy wprowadzać rozwiązania, które pomogą pracownikom i pracodawcom przejść przez ten trudny czas" - powiedziała minister.

Dodała, że dofinansowanie będzie dotyczyć firm, których obroty spadną co najmniej o 15 proc. "Będziemy badali sytuację z ostatnich dwóch miesięcy, a nie z ostatniego pół roku, jak było w zapisie ustawy" - powiedziała.Minister wskazała, że o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą mogli wystąpić pracodawcy, jeśli w ich firmach zostaną wprowadzone ograniczenia w zakresie czasu pracy i efektywności.

Powołując się na ustawię ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem, minister poinformowała o dodatkowym, 14 dniowym zasiłku opiekuńczym związanym z okresem kwarantanny dla rodziców. Dotyczy on przepisu, który pozwala - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia z powodu koronawirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły - na przyznanie pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania osobistej nad dzieckiem do 8. roku życia dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez okres 14 dni.