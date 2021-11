Minister rozwoju: jesteśmy za przeprowadzeniem niezbędnej modernizacji WTO

Jesteśmy za przeprowadzeniem niezbędnej modernizacji WTO; reformy muszą dotyczyć sfery transparencji, systemu rozstrzygania sporów, a także podejścia do kwestii rozwojowych - powiedział w czwartek podczas unijnej Rady do spraw zagranicznych minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Jak podał resort rozwoju w komunikacie, w czwartek odbyło się posiedzenie unijnej Rady do Spraw Zagranicznych dotyczącej kwestii handlowych (Foreign Affairs Council FAC - Trade), w której Polskę po raz pierwszy reprezentował minister Piotr Nowak.

Unijni ministrowie ds. handlu omówili m.in. kierunki reformy Światowej Organizacji Handlu w przededniu 12. konferencji ministerialnej WTO, która odbędzie się w Genewie od 30 listopada do 3 grudnia 2021 r. Jest to gremium, które podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania Światowej Organizacji Handlu. Niektóre uzgodnienia tej konferencji będą miały skutki prawne dla Unii, inne zaś będą miały charakter "instrumentów niewiążących" (NBI), które muszą zostać wcześniej zatwierdzone przez Radę.

Jak zaznaczył minister Nowak, sprawnie działające WTO jest w interesie Polski. "Jesteśmy za przeprowadzeniem niezbędnej modernizacji WTO. Reformy muszą dotyczyć sfery transparencji, systemu rozstrzygania sporów, a także podejścia do kwestii rozwojowych. Tylko gruntowna modernizacja WTO pozwoli zachować rolę, dla której ta organizacja została powołana do życia - stabilizatora wymiany handlowej" - postulował podczas unijnej Rady ds. zagranicznych Nowak.

MRiT podkreśla, że zasadniczym źródłem problemów funkcjonowania WTO jest zmiana geometrii potencjałów ekonomicznych w gospodarce światowej. Zaprojektowany po II wojnie światowej system nie odpowiada już nowym realiom układu sił w globalnej gospodarce. Od tamtego czasu wyraźnie wzrosła rola i znaczenie dużych gospodarek wschodzących (m.in. Chin, Indii, Brazylii) w globalnych przepływach towarów, usług i kapitału. Dzisiaj za połowę wartości PKB według parytetu siły nabywczej (PPP) odpowiadają już nie dwie, ale trzy globalne gospodarki. Chiny dołączyły do Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. To właśnie one tworzą trzy najważniejsze huby powiązań w układzie globalnych łańcuchów wartości i są ośrodkami stymulowania handlu w swoich regionach - zaznaczono w komunikacie.

Drugim istotnym tematem spotkania unijnych ministrów ds. handlu były relacje gospodarcze z USA.

"Strategiczne partnerstwo z USA jest kluczowe dla kształtowania ładu międzynarodowego oraz tworzenia wspólnej odpowiedzi wobec zagrożeń płynących z Chin oraz Rosji. Chcemy, żeby jednym z elementów budowy takiego zaufania w sferze handlowej i gospodarczej była Rada ds. Handlu i Technologii (TTC). Liczymy także, że dialog Rady ds. Handlu i Technologii pomoże zniwelować istniejące bariery dla firm z UE w dostępie do rynku USA" - podkreślił szef resortu rozwoju i technologii.

Kolejnym wątkiem omówionym przez Radę FAC Trade był raport dotyczący wdrażania i egzekwowania umów o wolnym handlu (FTA) UE, który został opublikowany 27 października 2021r. To wszechstronny przegląd wszystkich narzędzi i instrumentów wdrażania i egzekwowania FTA. W dokumencie skupiono się na 4 priorytetowych obszarach: wdrażanie FTA, prace wspierające MŚP, likwidacja barier i rozwiązywanie sporów. Raport obejmuje rok 2020 i I połowę br. Dane statystyczne w zakresie handlu towarowego dotyczą roku 2020, a w usługach 2019 r. Raport zastępuje i łączy w sobie dwa wcześniej wydawane raporty nt. wdrażania umów o wolnym handlu oraz raport nt. barier handlowych. Z omawianego raportu wynika, że udział unijnego handlu preferencyjnego z partnerami FTA w całym handlu zagranicznym UE wyniósł 32 proc., ale włączając Trade and Cooperation Agreement z Wielką Brytanią, umowę z Wietnamem i inne jeszcze oczekujące na przyjęcie udział wzrasta do 45 proc.

Zdaniem ministra rozwoju umowy handlowe podpisywane przez UE z krajami trzecimi powinny przyczyniać się do wzmocnienia gospodarki unijnej i wzrostu poziomu życia jej obywateli. "Ta funkcja jest szczególnie istotna w związku z działaniami zmierzającymi do ożywienia naszych gospodarek po pandemii" - ocenił Nowak.

Przy okazji unijnej Rady FAC Trade szef MRiT spotkał się z ustępującym niemieckim ministrem gospodarki i energii Peterem Altmaierem i francuskim ministrem odpowiedzialnym za handel Frankiem Riesterem. Oddzielne rozmowy przeprowadził także z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem.

