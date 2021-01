Minister rozwoju: mimo pandemii wiele branż rozwija się dynamicznie

Na tle Europy nasza gospodarka ma się świetnie, jest wiele branż, które mimo pandemii, rozwijają się dynamicznie - ocenił w piątek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Zaznaczył też, że są i takie, które przez obostrzenia i zmianę nawyków konsumenckich mają problemy.

"Pod względem przeliczenia na PKB Polska jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o skalę pomocy dla przedsiębiorców" - dodał Jarosław Gowin.

Polityk podkreślił, że rozumie postulaty przedsiębiorców apelujących o zniesienie restrykcji. "To jest tak, że z jednej strony my wszyscy, my Polacy składamy się na środki, które płyną do przedsiębiorców, z drugiej natomiast strony musimy każdą złotówkę oglądać z obu stron" - powiedział wicepremier.

Zapewnił, że razem ze swoimi współpracownikami z ministerstwa jest w codziennym kontakcie z przedsiębiorcami. Polityk podkreślił, że administracja zdaje sobie sprawę, iż obostrzenia i zmiana nawyków konsumenckich uderzają w wiele firm i w wielu przedsiębiorców. "Pomagamy tym, których dotknęły obostrzenia administracyjne, rozmawiamy o problemach polskiej gospodarki. Na tle reszty Europy nasza gospodarka ma się świetnie i jest wiele branż, które w czasie pandemii wręcz rozwijają się jeszcze bardziej dynamicznie" - ocenił Gowin.

Jak mówił, udało się powstrzymać wzrost bezrobocia, a skala recesji, jeśli chodzi o kraje duże i średnie Unii Europejskiej, będzie w Polsce rekordowo niska. "Intensywnie pracujemy również nad perspektywami wspólnych europejskich działań obliczonych na szybkie wychodzenie gospodarek europejskich z kryzysu postcovidowego" - poinformował.

"Jestem w codziennym kontakcie z przedstawicielami biznesu, doskonale znam sytuację poszczególnych branż" - podkreślił i powtórzył, iż w ubiegłym tygodniu uruchomiono wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach której do kilkudziesięciu branż trafi ok. 13 mld zł. "To są środki bardzo poważne" - zaznaczył szef MRPiT.