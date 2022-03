Minister rozwoju o sytuacji na rynku walut: to chwilowe perturbacje

Osłabienie złotego, to naturalny odruch na to, co się dzieje na Ukrainie - podkreślił minister rozwoju i technologii Piotr Nowak. Przypomniał, że reagują NBP i resort finansów. "To chwilowe perturbacje" - ocenił.

Szef resortu rozwoju i technologii był pytany w środę w programie "Gość Wiadomości" o osłabienie złotego wobec innych walut. Złoty, po osłabieniu w ciągu dnia, zbliżył się w środę do poziomów porannych notowań. Ok. godz. 18 - stej euro kosztowało 4,73, a dolar 4,26 zł.

"Jest to naturalny odruch na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą" - podkreślił minister.

Zwrócił uwagę, że pieniądze, które są inwestowane w naszym regionie przez zagranicznych inwestorów bardzo często przechodzą przez Polskę. "Jak jest apetyt na ryzyko, to nasza waluta umacnia się najbardziej z regionu. Jak jest awersja do ryzyka, to nasza waluta osłabia się najmocniej do regionu" - wskazał.

Nowak przypomniał, że na rynku interweniować mają Narodowy Bank Polski oraz resort finansów. "Więc jestem spokojny, to chwilowe perturbacje" - ocenił.

Minister podkreślił, że "nie ma co się martwić", zwracając jednocześnie uwagę na bardzo silne fundamenty polskiej gospodarki.

NBP poinformował, że we wtorek i w środę dokonał interwencji na rynku walutowym, sprzedając "pewną ilość walut obcych za złote".



W środę także Ministerstwo Finansów podało, że środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji będą wymieniane "przede wszystkim na rynku walutowym w odpowiedniej skali". "Wymiana tych środków w NBP będzie miała charakter uzupełniający" - podał resort finansów w środowym komunikacie.

